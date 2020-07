Nye Borgerlige-medstifter dømt for at kalde mand »terroristsympatisør« – svarede ikke retten i tide og er på ferie med Vermund

Da medstifter af Nye Borgerlige Svend Pedersen i december 2016 blev frifundet i en sag om underslæb, skrev han i en mail til B.T.:

»Jeg er i alle forhold og til hver en tid et ordentligt menneske. Det er vigtigt at være et ordentligt menneske, hvis man skal kunne fungere som en fri mand. Og dét kan jeg. Jeg er helt fri og fortsat ustraffet, og jeg forventer respekt fra alle for fortsat at fremstå som en hædersmand.«

Fredag blev Svend Pedersen dømt for blandt andet at have kaldt en mand for »terroristsympatisør« i et Facebook-opslag. Svend Pedersen svarede dog ikke retten inden for fristen, og p.t. er han med partiformand Pernille Vermund på ferie. Selv skriver Svend Pedersen, at han bad om fristforlængelse.

Pernille er dødtræt af at høre om den sølvpris Posted by Svend Pedersen on Wednesday, July 22, 2020

Svend Pedersen, der ikke har været en del af partiet siden dets spæde start, blev ifølge dommen straffet med seks dagbøder á 500 kroner. Den såkaldte forvandlingsstraf for bøden er fængsel i seks dage. Derudover skal Svend Pedersen betale 45.000 kroner til sagsøgeren, der hedder Mahmoud Loubani, samt sagens omkostninger på 3.900 kroner.

Sagsøger: Finder mig ikke i det

Svend Pedersen skrev i sit Facebook-opslag, som er fra 14. december 2019, at »Terroristsympatisøren Mahmoud Loubani glæder sig til, at terroristerne tilintetgør USA. Så – Nu skal jeg nok også trækkes i retten af dette udskud, dette umenneske«.

Og opslaget fortsatte:

»I må meget gerne tagge lorten for mig, for min Facebook kan simpelthen ikke finde den. Vi skal have stadfæstet for retten, at han ER terroristsympatisør og umuligt kan føle sig æreskrænket af noget, han tydeligvis er stolt af at være.«

39-årige Mahmoud Loubani, som havde sagsøgt Svend Pedersen for opslaget, er samme person, som folketingsmedlem for Nye Borgerlige Mette Thiesen blev dømt for at æreskrænke i december 2019. Det var i forbindelse med den sag, at Svend Pedersen skrev sit Facebook-opslag.

Mahmoud Loubani, der er fitnessinstruktør og medvirkende i DR-programmet »Pranksters Paradise«, siger til Berlingske, at han sagsøgte Svend Pedersen, fordi han – efter Loubani vandt sagen over Thiesen – kaldte ham »diverse ting« på Facebook.

»Han bad folk om at tagge mig i opslaget, og han skrev selv, at han nok også skulle trækkes i retten på baggrund af sit opslag. Jeg finder mig ikke i at være en del af Nye Borgerliges politiske kampagner, og derfor sagsøgte jeg ham,« siger Loubani.

Ikke første gang

I forbindelse med sagen om Mette Thiesen skrev Ritzau, at hun på sin Facebook-profil havde skrevet et opslag med overskriften »Terrorist-sympatisør benyttes af Danmarks Radio«.

Her langede hun ud efter Mahmoud Loubani. Årsagen var, at Mahmoud Loubani havde kommenteret en tredje persons Facebook-opslag. Opslaget handlede om Omar El-Hussein, der i 2015 angreb et debatarrangement og synagogen i København.

Mahmoud Loubani havde til indlægget skrevet »Allah yerhamo«, som betyder »må Gud tilgive dig«.

Kommentaren til opslaget om El-Hussein blev ifølge Ritzau af Mette Thiesen opfattet som en sympatitilkendegivelse over for terroristen.

Svend Pedersen er manden i den røde t-shirt i sidste video herunder:

Folketingsmedlemmet blev dømt for at kalde Loubani for »terroristsympatisør«. Thiesen skulle betale en godtgørelse på 15.000 kroner, og på grund af forældelse blev hun frifundet for straf.

Mahmoud Loubani sagde ifølge TV 2 dengang i retten:

»Jeg støtter overhovedet ikke terrorisme. Alle, der kender mig, ved, hvad jeg står for.«

Årsagen til, at Thiesen var opmærksom på Loubani, var ifølge Ritzau, at han havde kommenteret et af hendes Facebook-opslag. Mette Thiesen fortalte her, at hun var blevet truet, men i Loubanis kommentar antydede han, at truslerne var opdigtet. Han brugte grinende emojier, og det fik Thiesen til at kalde Loubani »en person, der griner ad folk, som modtager trusler«. Også dette, mente Loubani, var æreskrænkende, men den påstand fik han ikke medhold i.

Loubani siger, at han også sagsøgte Thiesen, fordi han ikke »vil finde sig i at være en del af Nye Borgerliges politiske kampagner«.

Men når du skriver »må Gud tilgive dig« til et opslag om Omar El-Hussein, giver det så ikke mening, at Thiesen så dig som sympatisør?

»Nej. Jeg vidste ikke, hvem det var på billedet, da jeg skrev det. Ligesom jeg heller ikke ved, hvem afdøde er, når jeg jævnligt kondolerer på opslag, der dukker op på Facebook. Det var for mig ren og skær medmenneskelighed. Mette Thiesen gjorde det til en dagsorden, sikkert fordi hun kunne se, at jeg er instruktør, arbejder i fitness, og medvirkede i et DR-program, og så brugte hun mig til at promovere sig selv,« siger Mahmoud Loubani.

Mahmoud Loubani har også sagsøgt Pernille Vermund for injurier, men afviser at kommentere på det med begrundelsen om, at sagen stadig er verserende.

Nye Borgerliges pressetjeneste oplyser til Berlingske, at partiet – herunder Pernille Vermund og Mette Thiesen – ikke har nogen kommentarer til sagen.

Mette Thiesen skrev dog følgende på Facebook, da hun blev dømt:

»Der er netop faldet dom i min injuriesag. Jeg er blevet dømt for æreskrænkende udsagn, hvorfor jeg skal betale erstatning samt sagens omkostninger. Men derudover er jeg blevet frifundet for straf. Jeg har valgt ikke at anke dommen, da jeg ikke gider at bruge mere tid og energi på den sag. Kampen for et frit og trygt Danmark for vores børn og børnebørn er det vigtigste. Det er det, jeg vil bruge min tid og energi på.«

Pedersen: Forkert dom

Svend Pedersen har ønsket at svare skriftligt på Berlingskes spørgsmål. Til spørgsmålet om, hvorfor han skrev Facebook-opslaget, svarer han:

»Efter min opfattelse er byrettens dom over Mette Thiesen lodret forkert. Har man ytret sympati for en terrorist, er man en terroristsympatisør. Det er rent dansk. Og det er altså ikke forbudt at sige sandheden i denne debat, som er ekstremt vigtig.«

Herefter kritiserer Svend Pedersen islamisk kultur for at være en »erobrings- og dominanskultur, og jeg ser det som en livsopgave at få al undertrykkelse ud af vort samfund«.

»Mette Thiesen opgav efter to års forløb og valgte ikke at tage sagen til Landsretten. »Så tager jeg den på mig,« tænkte jeg, og derfor det provokerende opslag, som lokkede Mahmoud Loubani direkte i fælden. Jeg tager sagen helt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis det bliver nødvendigt.«

Har dit manglende svar noget at gøre med, at du er på ferie med Pernille Vermund?

»Jeg svarede retten inden min afrejse, hvor jeg bad om tre ugers fristforlængelse med svarskrift. Det har en eller anden retsassessor tilsyneladende ignoreret, for enhver advokat får automatisk fristforlængelse, især når ferieafholdelse gør det umuligt at indsamle dokumentation til et svarskrift.«

Svend Pedersen skriver, at han ikke har nogen rolle i Nye Borgerlige. Han skrev det stiftende partiprogram, men er ikke medlem og arbejder ikke for partiet, skriver han.

»For at understrege dette er intet her clearet med hverken Pernille (der ellers sidder fem meter herfra), NBs presseafdeling eller nogen andre i partiet,« skriver han.