Ny Gallup: Efter en hård start for nyvalgt leder får Alternativet den bedste måling siden valget

Umiddelbart så det ud til, at Josephine Fock næppe kunne være kommet meget dårligere fra start, efter at hun blev valgt som ny leder for Alternativet på et ekstraordinært landsmøde 1. februar.

Uffe Elbæk forlod landsmødet inden festen, og i de efterfølgende dage trak hovedbestyrelsens talsmand, Leila Stockmarr, sig og partiets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist, droppede sin post som politisk ordfører.

Det så sort ud, og Josephine Fock anerkendte da også selv, at hun ville have været glad for en lidt varmere modtagelse.

Nu viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Berlingske, dog, at Josephine Fock måske skal lede efter den varme ude blandt vælgerne snarere end i sin egen folketingsgruppe, der alle havde en anden favorit til lederposten i Alternativet.

Undersøgelsen viser nemlig, at 3,3 procent af danskerne ville stemme på Alternativet, hvis Folketinget skulle vælges nu. Det er den bedste Kantar Gallup-måling, som partiet har haft siden folketingsvalget i 2019.

Dengang fik partiet tre pct. af stemmerne – en stor vælgerlussing eller en »total bummer«, som Uffe Elbæk sagde om nedturen. Og siden da har den højeste Gallup-måling ligget på 2,6 pct.

Det skal dog understreges, at tallene ligger inden for den statistiske usikkerhed, og derfor er der ikke tale om en signifikant fremgang.

Ingen ny regering

Den største succes skal vi finde hos Nye Borgerlige, som ved valget fik 2,4 pct. af stemmerne, men som ifølge målingen ville få 4,8 pct., hvis Danmark skulle til stemmeurnerne nu.

Dermed ville de gå fra at have fire til at have ni sæder i folketingssalen. Ændringen ligger sågar uden for den statistiske usikkerhed, hvilket betyder, at der er en ret stor sandsynlighed for, at partiet er i fremgang.

En tilhørende vælgervandringsanalyse viser, at Nye Borgerlige primært stjæler opbakning fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Undersøgelsen er baseret på 1.532 telefon- og GallupForum-interview med et repræsentativt udsnit af vælgere, som er spurgt: »Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?« De interview, som undersøgelsen er baseret på, er blevet foretaget mellem 7. og 13. februar 2020. Der er en statistisk usikkerhed på cirka tre procentpoint ved de store partier og cirka to procentpoint ved de mindste partier.

Socialdemokratiet er gået en lille smule frem fra 25,9 pct. ved valget til 26,4 i dag, mens Venstre er gået en lille smule tilbage fra 23,4 pct. ved valget til 22,4 pct. i dag. Ingen af tallene går dog ud over den statistiske usikkerhed.

Ser man på det store blokbillede, er det næsten uforandret fra folketingsvalget til i dag. Ifølge undersøgelsen ville 0,1 pct. af vælgerne være skiftet fra rød til blå blok, men medregnes statistisk usikkerhed, er ændringen så lille, at den ikke nødvendigvis er korrekt.