Ny formand for Venstre: Alt peger i en bestemt retning

Der går formentlig ikke mange dage, før favoritten til at efterfølge Jakob Ellemann-Jensen melder sig som kandidat. Den første opgave bliver at banke et blussende oprør i landbruget ned. Fortsætter uroen og nedturen, er næste skridt sandsynligvis at trække Venstre helt ud af regeringen.