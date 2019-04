Ny bog: Sjælden og bitter kritik af Venstre

Kun 93 dage fik Venstre-manden Carl Holst på posten som forsvarminister.

Der var store forventninger i Venstre, da den succesfulde regionsrådsformand fra Region Syddanmark i 2015 blev valgt til Folketinget og uden landspolitisk erfaring blev udnævnt til minister. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) satsede stort på den populære Venstre-mand, der i sin hjemegn blev kaldt »konge af Sønderjylland«.

Men hans karriere blev kort og dramatisk. En af de store nedture i dansk politik.

En række skandaler, blandt andet fra hans tid som regionsrådsformand, sled ham op, og efter kun godt tre måneder forlod han sin post og søgte om orlov, og efter det kommende folketingsvalg forlader han Christiansborg.

29. april udsender forlaget Momenta bogen »Carl – Prisen for et liv i politik«. Det er politikerens egen beretning om sit politiske liv skrevet af ham selv i samarbejde med Bent Winther, Berlingskes samfundsredaktør.

En sjælden åben kritik

Bogen fortæller om Holsts personlige nedtur:

»Jeg er både bekymret og bange og befinder mig vel i noget, der bedst kan betegnes som en slags »undtagelsestilstand«. For første gang i mit liv føler jeg, at jeg har tabt kontrollen med mit liv og har svært ved at se lyset,« skriver han.

Men den rummer også en sjælden åben kritik af statsminister Lars Løkke, som Holst ikke føler kom ham til hjælp:

»Jeg forsøgte uden held at ringe til Lars Løkke et par gange, men han ringede ikke tilbage. Og jeg tror ikke, at det var et udtryk for, at han ikke havde mit telefonnummer. Der har i hvert fald været andre tidspunkter i vores indbyrdes relation, hvor han ikke har haft problemer med at huske det,« skriver Carl Holst.

Han beskriver også de slagsmål, som kritikken af ham udløste internt i Venstre:

»Vi kan i Venstre ikke skyde skylden på medierne, for det, der blev sagt og skrevet om motiver og bevæggrunde, var vand ved siden af, hvad vi sagde til hinanden på tomandshånd (…) På den måde er vi i Venstre blevet en dysfunktionel familie, som lever på traumerne af det svigt, der ligger i utroskab,« hedder det bittert i bogen.