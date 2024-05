Politik Abonnement

Nu vælter pengene igen ind: Kan de blå partier overbevise os om, at skattelettelser ikke er onde?

Mens det såkaldt økonomiske råderum igen og igen bliver opskrevet, nedtoner de borgerlige partier kampen for skattelettelser. Grundlæggende mangler de at formulere et projekt, der sætter grænser for den kollektive velfærd.