»Nicheparti« ryster på hovedet af Løkkes advarsel: »Han piller ved demokratiets grundvilkår«

Hos et af de små, nye partier er der ikke stor forståelse for statsminister, Lars Løkke Rasmussens, advarsel mod at stemme på »nichepartier« som Nye Borgerlige, Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs.

»Det er jo demokratiets grundvilkår, statsministeren piller ved her,« siger Rasmus Paludan, der er partileder for nyligt opstillingsberettigede parti, Stram Kurs.

»Vi har et styresystem, der er demokratisk, hvor vælgerne – med lange mellemrum – får lov til at bestemme, hvem de mener, der skal lede landet, og så må man jo så forsøge at få det til at ske bagefter,« siger han.

I et stort interview med Berlingske giver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtryk for, at han er bekymret over, at der kommer flere partier, der vil ændre det danske samfund betydeligt.

Løkke frygter, at en stemme på et af »nichepartierne« kan være en stemme, der kan svække det danske demokrati. Han opfordrer dermed vælgerne til at overveje, »om det virkelig er det klogeste at gå ind i de her små nichebutikker, som vil gamble med det hele.«

Rasmus Paludan, har kun hovedrysten over statsministerens udmelding.

»En dansker skal stemme på det parti, som vedkommende er mest enig med. Det er en meget god rettesnor for, hvem jeg vil anbefale, at man stemmer på. Jeg vil selvfølgelig anbefale, at man stemmer på Stram Kurs, men hvis man ikke er enig med os, så vil jeg da anbefale, at man stemmer på det parti, som man er mest enig med.«

Pernille Vermund fra Nye Borgerlige har ikke ønsket at kommentere statsministerens advarsel, og Klaus Riskær Pedersen er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelser.

Paludan: »Løkke forstår ikke befolkningen«

Både politikere og eksperter taler om risikoen for et politisk billede, hvor det efter valget kan blive svært at samle en stærk regering, der kan lede landet.

For når danskerne om kort tid går i stemmebosken, vil der være 13 partier på stemmesedlen, og det er noget, som Løkke finder paradoksalt, for han ser det som et tegn på splittelse, og som han siger:

»Den danske befolkning er i mine øjne ikke mere splittet end før.«

Ifølge Rasmus Paludan, der har en dom for racisme, er det »åbenlyst for selv et barn, at der er en stor splittelse i Danmark.«

»Løkke forstår ikke, hvad der rører sig i befolkningen. Det er fordi, han ikke møder befolkningen, men opholder sig i sit hjem i Nyhavn eller i Statsministeriet.«

Professor: Kan føre til stemmespild

Valgforsker ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen har tidligere overfor Berlingske påpeget, de nye partier som Klaus Riskær Pedersen, Nye Borgerlige og Stram Kurs kan få betydning for Venstres valgkamp på grund af stemmespild.

»Det vil være mange mandater, der bliver smidt op i luften og så skal lande igen. Så ud fra et stemmespildsperspektiv er det bestemt ikke godt for Lars Løkke Rasmussen,« sagde han forleden.

Men det er for tidligt at frygte at mange nye partier i den såkaldte blå blok stemmespild, lyder det fra Rasmus Paludan.

»Jeg regner da med, at vi kommer ind. Hvis det er sådan, at der ikke er flertal for, at Lars Løkke kan fortsætte som statsminister, så er der jo kun en person, der er ansvarlig for det. Og det er Lars Løkke Rasmussen selv.«