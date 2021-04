Naser Khader siger undskyld

De Konservatives profil, Naser Khader undskylder nu på Facebook.

»Undskyld. Jeg mistede overblikket hen af vejen i min politiske kamp. Og nogle gange har jeg endda tabt hovedet. Jeg har lovet mig selv, mine børn og Danmark, at ekstremisterne aldrig må få mig ned med nakken. Det får de heller ikke. Men jeg har bredt kampen for meget ud. Min indre fighter fik overtaget i en række situationer. Desværre er det sket over flere år,« skriver han på Facebook.

Berlingske har de seneste uger bragt en række afsløringer om hans trusler mod personer, der har kritiseret ham eller været uenig med ham.

I flere tilfælde trede han med at gå til kritikernes arbejdsplads, selv om deres kommentarer intet havde at gøre med deres job. I flere tilfælde henvendte han sig til deres chef.

»Presset på mig og min familie har været rigtig stort. Det er min politibeskyttelse et vidne om. Men selvfølgelig kan jeg ikke tilskrive alle mine reaktioner en ydre trussel. Det handler også om mit temperament, når jeg har følt mig uretfærdigt behandlet. Og om, at jeg grundlæggende får lyst til at skrive til folk, som de skriver til mig, når de gentagne gange har angrebet mig. For jeg vil ikke lade mig undertrykke – og jeg har følt, at det er dét, en række personer har forsøgt på,« skriver Khader videre.

Eksperter kaldte i Berlingske eksemplerne for et »demokratisk problem«, og siden er det også kommet frem, at Khader til en borger, der henvendte sig til hans folketingsmail, svarede »knep en ged!«.

Khader tilføjer på Facebook:

»Jeg har skrevet i afmagt for at få luft, og jeg har skrevet for at markere, at jeg ikke vil finde mig i hvad som helst. Og jeg kan godt se, at det var forkert.

Når man er folkevalgt og dermed har fået magt til låns af danskerne, taler man med en større vægt end andre. Det ved jeg. Men når man angribes igen og igen, udviskes linjen mellem det private og det professionelle – det er jo mig, der får beskederne uanset hvad. Uanset hvad klokken er, eller hvor jeg befinder mig. Beskederne tikker bare ind.

Det er ikke en undskyldning for min opførsel. Det er bare en del af forklaringen.«

Berlingske har desuden beskrevet, at flere af eksemplerne tidligere har været fremme i offentligheden, og at de røde lamper hos Søren Pape Poulsen således i en årrække kunne have blinket over Khaders metoder.

Khaders opslag fortsætter lidt endnu, og han skriver til sidst:

»Min reaktion har betydet, at der er nogle danskere, som har fået et rigtig grimt svar. Og dem som har stemt på mig, kan nu læse, hvordan jeg har skrevet til deres medborgere. Det undskylder jeg for.«

»Det er ikke godt nok, og jeg skal lære at skille tingene ad. Ekstremisterne i én kategori – de skal have klø. Og dem, der ’bare’ debatterer i en hård tone; de hører til i anden.

Folk må gerne synes, at mine holdninger er forkerte. Folk kan også kalde mig navne, hvis det gør noget godt for dem. Jeg bryder mig ikke om det, men jeg anerkender, at de er i deres gode ret til det.«

»Der er nogle, som har påpeget hykleriet i, at jeg selv er fortaler for ytringsfriheden og så har haft skrevet til nogle menneskers arbejdsgivere. Jeg vil gerne slå helt fast. Ytringsfriheden gælder for alle.«

»Kombinationen af den organiserede forfølgelse fra indvandrermiljøer, tilfældige vrede borgere og kritikere med en sag, har fået mig til at reagere på en måde, jeg ikke kan forsvare.«

»Måske sker det for os alle sammen. Jeg undskylder nu for mit. Jeg har lært af den tid, der er gået. Det betyder ikke, at jeg vil finde mig i alt. Men det betyder noget for, hvem og hvordan jeg svarer.«

»Jeg skal stoppe med at lade mig provokere af forfølgelserne og af islamisterne, der helst så mit hoved på et fad. Og så skal jeg fokusere på alt det gode, jeg kan udrette som folkevalgt. Det har jeg lovet mine børn, og det har jeg lovet mig selv.«

»Nu vil jeg fokusere på at få det bedre. Stress forlader ikke kroppen fra den ene dag til den anden. Derfor vil jeg nu igen lukke ned for mine sociale medier og tage den tid, det tager, for at blive rask igen. Derfor vil jeg heller ikke skrive i kommentarfeltet til opdateringen her.«