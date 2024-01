Politik Abonnement

Når Pernille Skipper bliver spurgt til årets vigtigste beslutninger i dansk politik, peger hun på dem, der slet ikke blev truffet

Hun mener, at regeringen blev født med et helt grundlæggende problem – og at den stadig mangler noget lige så centralt for at lykkes. I anledning af nytåret har Berlingske bedt en række af landets fremmeste politiske iagttagere udfylde en årsopgørelse for regeringen, og i dag er turen kommet til politisk kommentator Pernille Skipper.