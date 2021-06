Morten Messerschmidt bragte journalists sygdomsforløb op under åbent samråd i Folketinget

Lyt til artiklen

Cecilie Lange fik sig en overraskelse, da hun torsdag den 10. juni fandt ud af, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt italesatte hendes sygdomsforløb under et åbent samråd i Folketingets kulturudvalg om Radio Loud.

»Det er enormt bekymrende, når et folketingsmedlem bruger den enkelte journalists sygdomsforløb i sit politiske spin,« siger Cecilie Lange, der er radiovært på Radio Louds debatprogram Touché.

Dansk Folkepartis kulturordfører bragte sygdomsforløbet op i forbindelse med et samråd om en public service-redegørelse fra Radio Loud sendt til Radio- og tv-nævnet.

I den forbindelse udtalte Morten Messerschmidt under samrådet, at Radio Loud i sin public service-redegørelse har forklaret, at man ikke har sendt live i det omfang, kanalen forpligtede sig til i sin ansøgning om sendetilladelse, på grund af »sygdom«.

Det er ifølge Morten Messerschmidt »interessant« at se, at radiokanalen bruger sygdom som begrundelse for, at der ikke kunne sendes live på bestemte tidspunkter i bestemte programmer, når der ifølge ham er tale om flere tilfælde, hvor en af værterne på programmerne har »suset rundt i hele landet« og »optrådt i andre medier«, selvom vedkommende ifølge ham var sygemeldt.

»Det er en mærkelig måde – nærmest en skizofren måde – at være syg på,« lød fra Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt (DF) udtalte sig torsdag om en Radio Loud-medarbejders sygdomsforløb på en sådan måde, at den pågældende medarbejder – Cecilie Lange – mener, at hun blev identificerbar. Fold sammen Læs mere Læs mere

Er identificerbar

DF-profilens udtalelser forundrer Cecilie Lange, der blev gjort opmærksom på dem, kort før hun selv skulle i studiet torsdag.

DFs kulturordfører nævner ikke Cecilie Langes navn, men hun mener, at hun er identificerbar gennem hans udtalelser, fordi Radio Loud har ét debatprogram med to værter, mens der også fremgår konkrete datoer på programmer, hun har medvirket i.

Hun fremhæver samtidig, at det er faktuelt forkert, når Morten Messerschmidt siger, at hun var sygemeldt på de konkrete datoer, han fremhævede under samrådet.

Hun pointerer derudover også, at Morten Messerschmidt undlod at gøre opmærksom på, at både interne og eksterne aflysninger på grund af corona har været en medvirkende faktor til, at Radio Loud ikke har kunnet sende live i det omfang, kanalen havde regnet med.

Et “skizofrent” sygdomsforløb?



Da jeg for et år siden var sygemeldt med stressymptomer i en måned, havde jeg ikke forestillet mig, at mit forløb skulle udpensles af @MrMesserschmidt i et åbent samråd. Tråd #dkmedier pic.twitter.com/QXH99YhOSZ — Cecilie Lange (@_cecilielange) June 10, 2021

Grænseoverskridende udtalelser

Cecilie Lange har ikke selv tidligere meldt offentligt ud, at hun var sygemeldt med stress i sommeren 2020, »men det har Morten Messerschmidt nu valgt at gøre for hende«, mener hun.

»Man skulle tro, at det var min beslutning, men den har Morten Messerschmidt så taget for mig nu,« siger hun.

Cecilie Lange er radiovært på Radio Louds debatprogram Touché. Torsdag hørte hun Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt (DF) bringe hendes sygdomsforløb op under et åbent samråd i Folketingets Kulturudvalg. Fold sammen Læs mere Læs mere

Cecilie Lange undrer sig over, at hendes private forhold kan blive genstand for politisk debat. Det gælder ikke kun af private, men derimod også principielle årsager. Det bekymrer hende, og derfor føler hun sig også nødsaget til at sige fra.

»Det handler grundlæggende om, at der ikke er nogen politikere, der skal blande sig i, hvordan journalister tilrettelægger deres arbejdstid. Jeg ser det som et kæmpe brud med armslængdeprincippet,« siger hun og fortsætter:

»Han bragte mit sygdomsforløb op under et åbent samråd uden mit vidende eller mit samtykke. Det er i sig selv grænseoverskridende, men i det her tilfælde er det også direkte løgn. Jeg var ikke sygemeldt de datoer, som Morten Messerschmidt bruger til at fremhæve sin egen politiske dagsorden,« siger hun.

Adspurgt om det ikke er fair, at Morten Messerschmidt forholder sig kritisk til, at Loud ikke har sendt live på grund af sygdom, hvis journalisterne bag programmerne medvirkede i andre mediers programmer, lyder svaret:

»Jeg kan godt se, hvad du mener. Det er rigtig nok, at Loud i sin public service-redegørelse, der nu er til behandling, skriver, at sygdom har haft indflydelse på, hvordan vi har været nødt til at tilrettelægge vores arbejde, og hvor meget vi har været live. Det væsentlige er, at selve formuleringen i redegørelsen er »sygdom«, fordi der har været flere forskellige sygdomsforløb hos flere forskellige medarbejdere. Det har man hos ledelsen beskrevet som »sygdom« på et overordnet plan af hensyn til os medarbejdere, fordi det er private oplysninger.«

Messerschmidt afviser kritikken

Berlingske har forelagt Morten Messerschmidt kritikken fra Cecilie Lange. Berlingske har også gjort opmærksom på, at der ifølge Cecilie Lange er tale om faktuelt forkerte oplysninger.

»Det er fuldstændig patetisk. Jeg har refereret til det materiale, som Radio Loud selv har fremlagt. Der står, at man har afveget fra sendetilladelsen ganske hyppigt på grund af massiv sygdom. Så kan man desuden konstatere, at nogle af de medarbejdere, som arbejder på de programmer, som Radio Loud henviser til, de har ikke været så syge, at de ikke kunne være i radioen andre steder. Det vil jeg utrolig gerne vide mere om,« siger Morten Messerschmidt.

Han tilføjer, at han alene har læst op fra den public service-redegørelse, som har været tilgængelig på Radio- og tv- nævnets hjemmeside siden 1. juni.

»Det er knap to uger siden. Så hvordan kan det være problematisk, at jeg læser det op, når det ikke var et problem, da de selv lagde redegørelsen ud?« siger han.

Hvordan forholder du dig til den kritik, som Cecilie Lange rejser, hvor hun blandt andet siger, at du har identificeret hende?

»Jeg har desværre ikke nævnt hende ved navn, men det havde jeg gerne gjort. Jeg mener, at værter skal stå på mål for det, de laver.«

Men det her handler jo ikke om hendes arbejde, det handler om et sygdomsforløb?

»Det handler om, at hendes arbejdsgiver har lavet en rapport, hvor der står, at de ikke har sendt de programmer, som de skulle på grund af massiv sygdom. Så må de jo skrive, hvem det er, der har været syge. Jeg kan ikke gøre andet end at lægge til grund, at det skyldes sygdom, at man har afveget fra sendetilladelsen.«

Jeg synes ikke, du forholder dig til Cecilie Langes kritik. Hun afviser jo netop, at hun var syg på de pågældende tidspunkter?

»Det gør jeg da? Jeg forholder mig da præcis til det, hun siger. Hun føler, at jeg har sagt, at hun er syg, hvor hun ikke var syg. Men det står i den rapport, som hendes ledelse har lavet, og som har ligget tilgængelig siden 1. juni. Hvis hun har et problem med det, så synes jeg, at hun bør henvende sig til sin ledelse i stedet for at brokke sig over mig.«

Hun siger, at du bryder armslængdeprincippet. Hvad siger du til det?

»Jeg synes, hun skal studere, hvad armslængdeprincippet går ud på. Og så synes jeg, at hun og hendes arbejdsplads skal starte med at overholde den sendetilladelse, som gør, at hun og Radio Loud kan få 70 millioner kroner om året af staten til at sende en radio, som ingen gider lytte til.«

Langtfra imponeret

Cecilie Lange er ikke imponeret over Morten Messerschmidts reaktion på hendes kritik af hans udtalelser under gårsdagens samråd.

Hun ser intet problem i, at DF-profilen læste op fra redegørelsen, men hun mener til gengæld, det er problematisk, at han bruger en journalists sygdomsforløb som spin.

Hun påpeger, at det ikke er muligt for Morten Messerschmidt at konstatere, at hun var syg de dage, hvor hun ikke medvirkede live, ud fra Radio Louds redegørelse, og hun synes, det er problematisk, at han »opdigter« den sammenhæng for egen politisk vinding.

»Jeg synes, Morten Messerschmidt skulle tage at passe sit arbejde i stedet for at blande sig i journalisters arbejde. Så kunne det være, at det gik ham lidt bedre,« siger hun.