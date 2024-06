Politik Abonnement

Minister svarer igen på kritik fra De Konservative: »Helt ude i hampen«

Der er udbrudt en udlændingepolitisk tvist mellem regeringen og De Konservative om en central aftale, der skulle sikre, at dømte kriminelle udlændinge ikke fik statsborgerskab. Tidligere har udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) erkendt, at den ikke kunne overholdes. Nu slår han fast, at den overholdes til punkt og prikke.