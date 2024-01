Politik Abonnement

Minister retter skarpt modangreb på grøn opposition: Det er jeres egen skyld, at klimaet må vente

De fire tilbageværende partier i forhandlingerne om at nå klimamålet i 2025 har kritiseret klimaminister Lars Aagaard (M) for at nøle og for at være for langsom. Nu går ministeren i rette med kritikerne. Oppositionens forslag er så dårlige, at det må tolkes som manglende vilje til at lande en aftale, siger ministeren.