Midt i strid melder rigmand sig med besked til Vanopslagh

Da Simon Emil Ammitzbøll-Bille i går meldte sig ud af Liberal Alliance (LA), hvor han har været en profil gennem ti år, annoncerede han det på Facebook.

Da partiets nye leder, Alex Vanopslagh, reagerede på Ammitzbøll-Billes afgang skete det på Facebook.

Og da Liberal Alliances økonomiske mæcen, rigmanden Lars Seier Christensen, skulle sætte ord på, skete det lige så på Facebook.

»Et politisk parti er en dynamisk størrelse. Folk kommer og går, og der vil være en vis uenighed undervejs. Sådan fungerer sådan en organisme,« indleder Saxo Bank-rigmanden sin kommentar, der følger Vanopslaghs skriv.

»Jeg synes, det er særdeles glædeligt, at du, Alex, igen og igen understreger partiets liberale DNA. Det skal du bare holde fast i og fortsætte din skarpe og underholdende retorik,« skriver Lars Seier Christensen videre, inden han afrunder med at sige, at han forventer Liberal Alliance vil være »væsentligt større« efter næste valg.

Liberal Alliance gik ved valget i juni tilbage fra 13 til fire mandater. Med tirsdagens farvel til Simon Emil Ammitzbøll-Bille består Liberal Alliances folketingsgruppe nu kun af tre personer. Foruden formanden Alex Vanopslagh er det Henrik Dahl og Ole Birk Olesen.

Lars Seier Christensen og Saxo Bank, som han har været med til at stifte og som han stod i spidsen for frem til 2016, har siden Liberal Alliances fødsel postet et større beløb i partiet. Eksempelvis figurer enten Lars Seier Christensen eller Saxo Bank på listen over støttegivere i Liberal Alliances årsregn for 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015.

I august 2015 annoncerede daværende partiformand Anders Samuelsen, at Saxo Bank fremover ikke længere ville støtte partiet økonomisk. Hidtil havde investeringsbanken støttet med to millioner kroner om året, og det havde fået politiske modstandere til at omdøbe Liberal Alliance til »Saxo Bank-partiet«.

Siden har hverken Seier eller Saxo Bank fremgået af oversigten over parter, der har støttet Liberal Alliance med mere end 20.000 kroner. Inden valget sagde Lars Seier Christensen dog til Ekstra Bladet, at det var »muligt«, at han gav et støttebidrag op til valgkampen. Da listen over et partis økonomiske støtter først fremgår af årsregnskabet, er det endnu ikke muligt at se, om Lars Seier Christensen har lagt et beløb over 20.000 kroner i Liberal Alliances pengekasse.

Sikkert er det dog, at parløbet mellem Lars Seier Christensen og den mangeårige partiformand for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, er fortsat efter valget. Efter Samuelsen ikke opnåede nok stemmer til at få fornyet sit mandat i Folketinget, har han startet en konsulentvirksomhed, hvis først kunde er en virksomhed ejet af Lars Seier Christensen.