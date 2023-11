Politik Abonnement

Midt i et interview kom Margrethe Vestager med en opsigtsvækkende melding. Det blotlægger en prekær situation for Danmark

For åben mikrofon kom Margrethe Vestager forleden med en uventet jobansøgning – oven i den, hun allerede har afleveret. Det kom noget bag på udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Sagen blotlægger en prekær situation, der får Venstre-politiker til at tale om en »skandaløs proces«. Og politisk redaktør forudser et »speget spil« inden længe.