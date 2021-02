Mette Frederiksen efter »enorm svaghed«: Vi skal investere skattekroner i at producere »supervåbnet«

Verden er gået i krig mod coronapandemien med vacciner som »supervåbnet«. Men nye mutationer og flugtvarianter truer våbnets effektivitet. Samtidig kæmper både Danmark og store dele af verden med kapacitets- og forsyningsproblemer.

Derfor åbner statsminister Mette Frederiksen nu for at Danmark selv skal kunne sikre tilstrækkelige leverancer af de nødvendige doser over de næste mange år ved at investere danske skattekroner i vaccineproduktion.

Samtidig er det oplagt, at en danskstøttet produktion sker i tæt samarbejde med erhvervslivet og eventuelt også andre lande, og statsministeren løfter i den forbindelse sløret for, at hun har pågående drøftelser med Israel om netop dette spørgsmål.

Det siger Mette Frederiksen i et stort interview med Berlingske, hvor hun fremlægger en række opsigtsvækkende bud på, hvad der skal til for at undgå nedlukninger. At sikre »supervåbnet« i form af vaccinerne er afgørende.

»Den seneste tid har afsløret en enorm svaghed, fordi der ikke er vacciner nok, og fordi vi har en meget stor afhængighed af private firmaer. Det går ikke, når vacciner er supervåbnet. Derfor er vi nødt til at se, hvad vi kan gøre nationalt for at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet,« siger Mette Frederiksen til Berlingske. Læs hele interviewet her.

Budskabet fra statsministeren lyder, at Danmark er for sårbar i vaccinekampen, hvis vi bliver ved med udelukkende at være afhængige af private selskaber. Hun har dog ikke »stærke holdninger til«, hvordan det konkret skal se ud; om det skal være i form af statslige fabrikker på dansk jord, licensaftaler med de selskaber, der har færdige vacciner – eller en kombination.

Mette Frederiksen åbner yderligere for at skyde risikovillig kapital i de danske vaccineudviklinger, som pågår på Statens Serum Institut og Københavns Universitet.

I EU-regi har statsministeren også tidligere råbt vagt i gevær om manglen på de vigtige doser og foreslået, at EU går sammen om fælles statslige vaccinefabrikker.

Et instrument i krigstid

Debatten har i den seneste tid omhandlet, hvorvidt man skulle ophæve producenternes patentrettigheder på vaccineopskrifterne. Særligt Enhedslisten og SF har været fortaler for at udstikke nødlicenser, altså give andre producenter end dem, der har patentet, lov til at producere vacciner efter samme opskrift.

Statsminister Mette Frederiksen (S) »Hvis man overhovedet skal ned ad den vej, skal man være meget sikker på, at det ikke er kontraproduktivt. For vi har at gøre med private virksomheder, som med enorm effektivitet har sikret en vaccine, og derfor skal vi jo ikke ud i en situation, hvor det engagement ophører.«

»Det er jo absurd, at vi har en vaccine, og at vi har en ledig produktionskapacitet på globalt plan, men at der er en begrænsning, fordi vi har en patentlovgivning,« har Peder Hvelplund, Enhedslistens gruppeformand og sundhedsordfører, tidligere udtalt til Berlingske.

At opløse patenter er et sjældent brugt instrument, som regeringer kan tage i brug i nødstilfælde – eksempelvis i krig – for selv at overtage produktionen. Men ideen om at opløse patenter er statsminister Mette Frederiksen afvisende overfor.

»Jeg har set det forslag. Men hvis man overhovedet skal ned ad den vej, skal man være meget sikker på, at det ikke er kontraproduktivt. For vi har at gøre med private virksomheder, som med enorm effektivitet har sikret en vaccine, og derfor skal vi jo ikke ud i en situation, hvor det engagement ophører,« siger hun.

Læs hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen, hvor hun giver en række bud på, hvad den langtidsholdbare strategi mod coronavirussen skal indeholde.