Mette Frederiksen: Danskerne skal coronatestes »et par gange om ugen« for at undgå nye nedlukninger

Massetest af danskerne for coronavirus bliver en fast del af dagligdagen for alle i en rum tid fremover, og vi skal med al sandsynlighed vænne os til at blive testet flere gange om ugen. Kun på den måde vil det være muligt at foretage en kontrolleret genåbning af samfundet og holde smitten med coronavirus i skak på lang sigt.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i et stort interview med Berlingske.

»Et af mine vigtigste budskaber er, at vi som danskere skal vænne os til, at test er kommet for at blive, og at vi får behov for at udvide det endnu mere. Man skal vænne sig til, at det at blive testet tit – ganske givet et par gange om ugen – er en fundamental del af strategien for at have et mere åbent samfund end i dag,« siger hun.

Test i stor skala bliver nøglen til at undgå nye nedlukninger af Danmark. Både på kort sigt i forbindelse med de forestående »genåbningsscenarier for at kunne vinde tid i forhold til vaccinen«. Men sandsynligvis også på længere sigt, hvis coronavirussen – som en række eksperter har påpeget – kan mutere og dermed blive ved med at skabe udfordringer trods vacciner.

»Det kræver utroligt mange overvejelser, og vi bliver måske også nødt til at nedbryde faggrænser. Men både på den korte og formentlig også den længere bane er alternativet til massiv testning ikke, at vi ikke tester. Alternativet er, at vi risikerer, at samfundet bliver helt eller delvist lukket ned, fordi vaccinerne – med den viden, vi har – ikke kan stå alene på grund af mutationerne,« siger Mette Frederiksen i interviewet.

Præcis hvilken form for test, der skal benyttes, vil Mette Frederiksen ikke lægge sig fast på. Men hun siger, at der skal tænkes kreativt, sådan at test kan udføres på for eksempel arbejdspladser, biblioteker eller tankstationer eller sågar i private hjem, alt efter hvad teknologien inden for test tillader. Hun peger på, at der udover pcr-test og lyntest også er ved at blive udviklet test baseret på spyt, der kan give hurtige svar. Og at måden, man tester på, skal være så skånsom som muligt.

»Hvis vi ønsker at få åbnet landet sikkert og forsvarligt, og hvis vi ønsker, at det skal vedblive med at være åbent, er test en forudsætning, og så må vi indrette os så godt som muligt. Det kræver, tror jeg, at vi alle er fleksible.«

Hun har ingen ideologiske eller principielle overvejelser i forhold til, præcis hvordan danskerne skal testes flere gange ugentligt.

»Jeg er alene optaget af et Danmark, der kan åbne – og forblive åbent. Og der skal vi indstille sindet på, at test bliver forudsætningen – både nu og på længere sigt,« siger Mette Frederiksen.

