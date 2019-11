Politik Abonnement

Mette Frederiksen afviser at møde i samråd om politiske ansættelser: »Hun forsøger at flygte fra sit ansvar«

Oppositionen vil have statsminister Mette Frederiksen (S) i samråd for at forklare, hvordan det kan være, at så mange nyansatte centrale embedsmænd har bånd til regeringen. Men det kommer ikke til at ske, siger statsministeren, der henviser til ministerkollega.