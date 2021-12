Politik Abonnement

Messerschmidt blev rasende, da hun tonede frem på direkte tv – nu kommer hun med en indrømmelse

Allerede inden, Merete Dea Larsen meldte sig som kandidat til at blive partiformand, gjorde hun det på direkte tv klart, at hun anser modkandidaten Morten Messerschmidt for at have et seriøst problem hængende over hovedet. Nu ærgrer hun sig over, at Messerschmidt »blev taget med bukserne ned«.