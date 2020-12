Martin Krasnik sammenligner Mette Frederiksen med Trump: »Det er populisme i trumpske dimensioner«

Weekendavisens chefredaktør og samfundsdebattør, Martin Krasnik, retter nu i en leder hård kritik af statsminister Mette Frederiksen (S).

Krasnik kalder statsministeren den mest magtfulde politiker i Danmark i »mands minde«, og han mener, at hun styrer den politiske kommunikation og forsøger at kontrollere det kritiske lys, medierne kaster over hende, på en måde, som »vi aldrig har set her i landet« i en situation, hvor der er i den aktuelle undtagelsestilstand er særligt »åbenlyse og tungtvejende grunde til at kontrollere statsministerens magt«.

Han peger her på, at hun bruger de sociale medier til at melde vigtige informationer direkte til danskerne, hun kommunikerer på hårdt styrede pressemøder, hun undgår rigtige interview, og »reagerer fornærmet og vredt på kritiske spørgsmål«.

»Hun og hendes væbnere udtrykker, at pressens motiver er skæve, at journalisterne ikke har forstået noget, og at medierne er forretningsmæssige fiaskoer. Afsløres hendes magtmisbrug, affejer hun det som ligegyldige fejl, som intet har at gøre med det, der virkelig optager vælgerne. Minder det om nogen, man kender?,« spørger Krasnik og svarer selv:

»Trumpistiske tendenser præger tydeligt Frederiksens kommunikation. Hun gør det mere forfinet og mindre aggressivt end Trump, men håndværket er det samme. På Facebook og Instagram kommunikerer hun og hendes ministre simpelt og uimodsagt til deres vælgere. Og her signaleres, at de, der ikke er med regeringen, faktisk er modstandere af det nationale projekt, der er godt for alle. Det er populisme i trumpske dimensioner.«

Han advarer videre medierne i Danmark mod at falde i den fælde, som Trump lokkede amerikanske medier i ved »at blive et tilsvarende fornærmet og vredt hylekor, der opfatter statsministeren som en direkte fjende«.

For »selvom socialdemokrater er de værste og mest fornærmede« må man forvente, at Mette Frederiksens afløser vil være inspireret af hende.

