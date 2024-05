Politik Abonnement

Manden bag Bornholmer-mødet affejer kritik: »Jeg er sikker på, at Mette Abildgaard også nyder den middag«

Folkemødet har i mange år været kritiseret for at være for elitært. I år er en ny bekymring kommet til: Magten lukker sig om sig selv. Men idémanden bag Folkemødet nægter at »synge med i det kor«.