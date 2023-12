Politik Abonnement

Magtfuld topchef har mistet tålmodigheden: Vi kan ikke vente længere

Administrative medarbejdere i de danske kommuner bør erstattes af kunstig intelligens, mener Dansk Industris øverste chef, Lars Sandahl. Industribossen vil nu have igangsat en forsøgsordning i en række kommuner og anklager samtidig regeringen for at nøle, når det kommer til brugen af og visionerne for den nye teknologis potentiale. Regeringen afviser kritikken.