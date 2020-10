Lotte Rod under heftige angreb efter Østergaards afgang: »En hånd på låret – Vor herre til hest!«

Morten Østergaards afgang som leder af partiet de Radikale deler i den grad vandene på de sociale medier.

Østergaard erkendte onsdag, at det var ham, der havde krænket kollega i den radikale folketingsgruppe Lotte Rod og lagt sin hånd på hendes lår for snart et årti siden, som hun havde fortalt om for nogle uger siden.

Både Morten Østergaard, hans afløser Sofie Carsten Nielsen og den krænkede Lotte Rod har efterfølgende understreget, at det ikke var selve handlingen fra Østergaard, der var selve svigtet – men Østergaards måde som leder at håndtere sagen på ved at forsøge at holde det hemmeligt, at det drejede sig om ham.

På de sociale medier giver både en række politikere og mange borgere udtryk for, at det er grotesk og helt ude af proportioner, at den næsten ti år gamle sag skal føre til så ultimativ en konsekvens som en partilederafgang.

Især i kølvandet på et opslag på Facebook fra Lotte Rod, hvor hun skriver, at Morten Østergaard har sagt undskyld til hende, og at hun har tilgivet ham.

»Det er ikke længere det, der skete, der er problemet, det er håndteringen. Jeg er ked af, at det er endt her, fordi jeg holder af Morten. Det var ikke min mening. Det vigtige for mig er, at vi får en kulturændring. Ikke kun i mit parti – men i alle partier og alle andre steder.«

Det har ført til en heftig debat i kommentarsporet, hvor mange personer angriber Lotte Rod.

»Krænkelseskulturen har taget fuldstændig overhånd«

Man vil altid kunne finde hårde og ulødige kommentarer i et kommentarspor på Facebook, men i det her tilfælde er der mange, og de bliver liket i stor stil.

Her et lille udpluk:

»Hvis ikke du ville ramme Morten Østergaard, så havde du nok ikke bragt det op så mange år senere, når nu I var kommet overens dengang! En hånd på låret – Vor herre til hest!.«

»Vor herre bevares. Gamle sager dukker op igen og igen. Tror alle kvinder og mange mænd har fået en bemærkning, klap m.m. – men at forfølge folk efter 10-30 år er da totalt dårlig stil.«

»Hvor herre til hest...taget på låret for ti år siden. Hvad er det dog for en kvindekamp i »småtøser« har gang i. Virkelig beskæmmende at være vidne til!«

»Jøsses, at man ikke er kommet videre efter så lang tid. Man skaber et samfund, hvor man får berøringsfrygt, for man ved efterhånden ikke, hvad man kan blive beskyldt for, om det så har været i bedste mening. At du her siger, du er ked af det, skulle du måske have tænkt over inden.«

»Krænkelseskulturen har taget fuldstændig overhånd. Jeg er hverken fan af Morten Østergaard eller rød politik, men at en mand skal miste sit arbejde, fordi han har taget en kvinde på låret, er simpelthen for meget!«

»Hvor er jeg da træt af alt det Sexisme. 10 år er der gået, og lige pludselig bliver det blæst helt op, fordi han lagde en hånd på hendes lår. Det er lidt langt ude og komme med sådan en anklage efter 10 år. Hvad er det dog for en, verden vi lever i.«

Mange bakker op

Der er dog også rigtig mange, der bakker Lotte Rod op.

»Jeg er rystet over kommentarerne her. Det er ikke Lottes skyld, at Morten Østergaard lagde hånden på hendes lår. Det er ikke Lottes skyld, at han håndterede sagen tåbeligt. Det er alene Mortens egen. Det er det han i dag måtte tage konsekvensen af. Hvad Lotte har gjort er derimod vigtigt, modigt og forbilledeligt,« skriver en.

På Twitter sætter landsforkvinde for SF-ungdom Sofie Lippert kommentarsporet ind i debatten om, hvorvidt man kan kræve, at en krænket person skal sætte navn sin krænker.

»Har du nogensinde krævet, at en kvinde sætter navn på sin krænker? Så tjek kommentarsporet under Lotte Rods Facebook-opslag og lov mig, at du ALDRIG kræver den slags af et andet menneske igen,« skriver hun.

Også flere politikere har undret sig over konsekvenserne af Morten Østergaards handling.

I selvsamme kommentarspor under Lotte Rods opslag skriver den tidligere undervisningsminister for Venstre Tina Nedergaard:

»Lotte, er sandheden, at han lagde hånden på dit lår og intet andet??«

Især en række DF-politikere undrer sig:

Den tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen skriver på sin facebook-profil, at alle skal »til at slappe bare en lille smule af«.

»Mænd skal opføre sig ordentligt overfor damerne, det er vigtigt for mig at slå det fast, men en hånd på et lår for ti siden, hvor alle åbenbart tilmed har tilgivet hinanden, bør altså ikke koste en jobbet!,« skriver han.

Lise Bech, nuværende medlem, skriver:

»At han falder på en 10 år gammel sag, om en hånd på låret, synes jeg er latterligt. Jeg og rigtig mange kvinder har helt sikkert oplevet det sammen for 5, 10, 15 år siden, uden at give det mange tanker efterfølgende. Vi kvinder har også selv et ansvar for at »hånden på låret« fjernes og at det stoppes.«

Mikkel Dencker, der sad i Folketinget fra 2001 frem til valget sidste år, skriver:

»Det var et veltilrettelagt kup, som i dag blev eksekveret mod Morten Østergaard. Grotesk at han kan blive væltet for en hånd på låret for 10 år siden.«

Østergaard: Det er gruppens tillid, jeg har svigtet

Også tidligere politisk redaktør på TV 2, Anders Langballe, giver sin kommentar til sagen på Twitter.

»Morten er den mest ordentlige og empatiske politiker, jeg mødte i mine 20 år i dansk politik og danske medier. Håber kulturkampen herfra skal handle om, at empati og ordentlighed fortrænger fortidens brutal og maskulin ledelsesfilosofi. At min ven er første offer er sgu forkert.«

På det Radikale møde i går forsøgte flere fra folketingsgruppen ifølge Berlingskes oplysninger at overtale Morten Østergaard til at fortsætte, efter at han havde meddelt, at han trak sig som leder af partiet.

På pressemødet, hvor han meddelte sin afgang, og i en opdatering på Facebook understreger Morten Østergaard, at det ikke var selve hans handling over for Lotte Rod, der er skyld i hans afgang.

»Jeg har svigtet min gruppes tillid, og dermed også partiet og offentligheden, fordi jeg har prøvet at undgå, at skulle erkende det overfor andre end Lotte. Her svigter det mod jeg ellers kender mig selv på. Jeg kan derfor ikke med troværdighed fortsætte som politisk leder i Radikale Venstre.«