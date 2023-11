Politik Abonnement

Løkke har set forfærdelig video: »Jeg forstår virkelig vreden og alle følelserne«

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen besøger Israel, hvor han er mødtes med blandt andre Israels udenrigsminister, Eli Cohen. Lars Løkke Rasmussen udtrykker sin solidaritet med Israel, men han er også bekymret for, at konflikten eskalerer, og at det vil gå hårdt udover palæstinensere i Gaza.