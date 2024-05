Kommuner har ikke frataget bandemedlemmer førtidspension i seks år

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) på Københavns Rådhus. Han ser gerne, at Folketinget giver kommunerne får mulighed for at sammenholde deres data med politiets data i sager om førtidspension til rocker- og bandekriminelle. (Arkivfoto). Fold sammen

Læs mere