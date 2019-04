Khader puster nyt liv i Radio24syv: »Vi skal få det her løst nu«

»It ain't over till the fat lady sings.«

Radio24syv, der ellers havde set sit sidste sendeminut den 31. oktober klokken 23.59 i øjnene, kan måske reddes.

Også regeringspartiet de Konservative er nu klar til at strække sig langt for at finde en løsning i 11. time, så radioen kan overleve det månedslange, tumultariske forløb, der for syv døgn siden førte til, at Radio24syvs ejere meddelte, at et krav om at flytte 70 procent af alle redaktionelle medarbejdere væk fra København var så uspiseligt, at radioen ikke ønskede at fortsætte, når oktober bliver til november.

Radio24syvs otte-årige sendetilladelse udløber ved midnat den 31. oktober 2019.

Torsdag aften kom først Dansk Folkeparti-formand Kristian Thulesen Dahls udstrakte hånd; i et læserindlæg i Jyllands-Posten erklærede han sig villig til at prøve at redde Radio24syv ved at stille en DAB-kanal og - endnu ikke nærmere beskrevet - statslig finansiering til rådighed; få minutter efter tilkendegav kulturminister Mette Bock (LA), at det rigtige ville være at genåbne det oprindelige FM4-udbud.

»Det ville være fantastisk« og »det rigtige«, sagde ministeren. Og nu melder Naser Khader, konservativ medieordfører, sig i koret: Genåbn aftalen, lav et nyt udbud, red Radio24syv.

Og så roser han Dansk Folkeparti:

»Det er positivt, at Dansk Folkeparti rækker hånden ud. Det skal vi tage positivt imod. Ros,« siger han.

Men, tilføjer Khader:

Det rigtige er ikke at give Radio24syv en DAB-kanal - en ren digital kanal, der ikke kan høres på FM-båndet og dermed ikke modtages af mange gamle radioer, især gamle bilradioer. Det rigtige er at genåbne medieaftalen og få betingelserne skruet således sammen, at Radio24syv kan deltage:

»Hvis Dansk Folkeparti vil redde Radio24syv, er det bedst at åbne aftalen og betingelserne for udbuddet og skrue det sammen på en måde, så ejerne af Radio24syv har mulighed for at deltage,« siger Naser Khader.

Han foreslår, at staten »højst stiller krav om, at halvdelen af de redaktionelle medarbejdere skal være i Jylland og så noget administration i en eller anden grad.«

»Det må være muligt.«

Radio24syv har tidligere tilkendegivet, at radioen - selv om det langt fra var optimalt - måske kunne leve med, at halvdelen af medarbejderne blev ansat i Aarhus, hvor radioen i forvejen har en redaktion.

»DAB kan jo være fint nok,« siger Naser Khader, »men problemet er, at udbredelsen så er mere begrænset og vi skal i gang med at finde penge til det. Hvor skal de komme fra? Så hellere genåbne FM4-udbuddet. Det betyder, at vi ikke skal bruge flere penge, og så har vi en chance for at beholde Radio24syv. Derfor opfordrer vi kulturministeren til at indkalde til forhandlinger, så vi kan finde en løsning. Vi skal få det her løst nu,« siger Naser Khader.