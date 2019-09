Kan du genkende de her to? I dag er en helt speciel dag for dem begge

Det var næppe sådan, Lars Løkke Rasmussen havde forestillet sig, at dagen skulle markeres.

Men når Venstre i dag vælger hans efterfølger som partiformand, sker det således på Lars Løkke Rasmussens egen 25 års jubilæumsdag som medlem af Folketinget.

21. september 1994 blev Venstre-politikeren første gang valgt til Folketinget, og kort tid efter kunne Lars Løkke Rasmussen som nyt folketingsmedlem underskrive Grundloven sammen med en anden nyvalgt, ung mand.

Han hed Kristian Thulesen Dahl, var fremskridtsmand og bare 25 år.

Så sent som for et år siden lå Lars Løkke Rasmussen som daværende statsminister og Kristian Thulesen Dahl som formand for Dansk Folkeparti hhv. nummer et og to på Berlingskes liste over Danmarks mest magtfulde mennesker.

Tilbage i 1994 var de derimod to rimelig ubeskrevne blade i dansk politik. Sådan da…

Arkiv. VU formand Lars Løkke Rasmussen i samtale med statsminister Poul Schlüter.

Berlingske har været en tur i avisarkiverne for at se, hvad der dengang blev sagt og spået om de landspolitiske vårharer.

Fire dage før folketingsvalget det år, 17. september 1994, kunne man i Berlingske læse et portræt af den dengang 30-årige Lars Løkke Rasmussen med overskriften »liberal aktivist«.

Løkke havde, skrev Berlingske, taget »tilløb til en plads på Christiansborg« og havde nu endelig »en reel chance« for at blive valgt.

Løkkes lyse hoved

Allerede i 1994 var Bertel Haarder en erfaren herre i Venstre-kredse, og det var også ham, Berlingske havde bedt om at levere en karakteristik af den unge Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Rasmussen blev Indenrigs- og Sundhedsminister første gang i 2001 i Anders Fogh Rasmussens regering. Her cykler Lars Løkke og daværerende kulturminister Brian Mikkelsen til kampagnen "Arbejdspladsen motionerer - 30 minutter om dagen", tirsdag d. 17 august 2004.

»En ledertype og et lyst hoved,« lød skudsmålet fra Bertel Haarder, der – skrev avisen – »kender ham fra dengang, Lars Løkke var landsformand for VU, skaffede medlemsfremgang uden at fuske med tallene, gik i infight med Poul Schlüter om ideologi og tog ud i verden for at kæmpe for menneskerettigheder«.

Siden 1994 har Lars Løkke Rasmussen kun fået en mere og mere travl tilværelse som først folketingsmedlem og byrådsmedlem, så folketingsmedlem og amtsborgmester, siden minister, Venstre-formand og statsminister.

Men i portrættet fra dengang skrev Berlingske, at Løkke som nyuddannet jurist havde truffet et »afgørende valg« ved at »fortsætte sit politiske arbejde frem for at søge advokatstilling og i øvrigt indrette sin tilværelse sådan, at hans færøske kone nu kan tage en uddannelse som læge«.

Løkkes hustru, Sólrun Løkke Rasmussen, blev dog senere uddannet lærer, og selv om en advokattilværelse kan være travl, kan arbejdspresset næppe overgå det, der er en statsminister forundt.

Manden, de kaldte Kristian Dahl

Også Kristian Thulesen Dahl formåede i valgkampen i 1994 at blive genstand for et portræt i et landsdækkende dagblad.

7. september kunne man således læse et portræt i Politiken med overskriften »Partisoldaten går efter magten«.

Dén partisoldat var Kristian Thulesen Dahl.

»Med sit korte blonde hår, sit tynde overskæg og den nystrøgne skjorte udgør Kristian Dahl på mange måder prototypen på et medlem af Fremskridtspartiet,« skrev Politiken om manden, der af avisens kilder blev beskrevet som »et pænt menneske, der er svær at komme ind på livet af«, og som én, der var »ambitiøs på andres bekostning, men også en dygtig politiker og en fremragende taler«.

Arkivfoto. Kristian Thuelsen Dahl i Folketinget i 1994.

Flere af beskrivelserne vil givet gå igen i dag, 25 år senere.

Mere overraskende er det måske, at Politiken på et tidspunkt skriver, at Kristian Thulesen dengang »i daglig tale« blot blev kaldt »Kristian Dahl« – for i dag ved alle politisk interesserede, hvem man taler om, når man taler om »Thulesen« eller »Tulle«.

I samme artikel bliver Kristian Thulesen Dahl beskrevet som »den næsten gammelkloge knægt« og en ung mand, der »har så meget på albuerne, at han nok skal komme i front før eller siden«.

Det gjorde han som bekendt også.

To dage eftet 1994-valget skrev Ekstra Bladet, at Pia Kjærsgaard med valget af Kristian Thulesen Dahl havde fået en af sine »yndlinge« valgt.

Året efter var Kristian Thulesen Dahl med til at stifte Dansk Folkeparti sammen med netop Pia Kjærsgaard, og i dag er han hendes efterfølger som Dansk Folkepartis formand.

Dansk Folkeparti på vej til pressemøde om dannelsen af det nye parti. Fra venstre; Ole Donner, Pia Kjærsgaard, Kristian Thuelsen Dahl og Poul Nødgaard. 1995.

»Fatter ud – datter ind«

Kristian Thulesen Dahl og Lars Løkke Rasmussen er dog ikke de eneste af Folketingets nuværende profiler og partier, der i dag for 25 år siden fik sæde på Borgen for første gang.

Enhedslisten debuterede det år i Folketinget, og de tidligere Venstre-ministre Hans Christian Schmidt og Ulla Tørnæs opnåede for første gang valg det år.

Ulla Tørnæs erstattede sin far, Laurits Tørnæs, som Venstre-folketingsmedlem, og det førte i Ekstra Bladet til artiklen »Fatter ud – datter ind«.

Laurits Tørnæs og Ulla Tørnæs under Venstres landsmøde i kongrescentret i Herning lørdag d. 8 november 2003.

»Det ny Venstre-ansigt fra Ribe Amt er noget kønnere end det gamle, men ellers er der mange ligheder: Tidligere landbrugsminister Laurits Tørnæs, som nu nyder et forgyldt otium som amtsborgmester i Ribe, efterfølges i dag i Folketinget af sin datter Ulla,« skrev avisen:

»Hun er yngre, som sagt kønnere, men lige så sympatisk.«

I dag er Ulla Tørnæs kendt for at være meget mere end sin fars datter. Og Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl er endnu mere kendte for at være andet end »et lyst hoved« og en »gammelklog knægt«.