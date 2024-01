Politik Abonnement

Joachim B. Olsen udpeger årets vigtigste beslutning: Den vil trække spor langt ud i fremtiden – og får personlig betydning for mange danskere

Han mener, at regeringen mistede modet efter slaget om store bededag, og tror, at tryghed er den dagsorden, den bedst kan slå sig op på i det kommende halvår. I anledning af nytåret har Berlingske bedt en række af landets fremmeste politiske iagttagere udfylde en årsopgørelse for regeringen, og i dag er turen kommet til politisk kommentator Joachim B. Olsen.