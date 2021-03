Inger Støjberg vil tvangsteste borgere i ghettoområder: »Jeg ser simpelthen ikke anden udvej«

Torsdag stod det klart, at incidenstallet – antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere – for det udsatte boligområde Vollsmose i Odense hastigt nærmede sig 1.000. Potentielt kan en så høj smitte betyde, at en genåbning af samfundslivet i Odense må udskydes, lød det fra eksperter.

De ekstraordinært høje coronasmittetal i bydelen har kickstartet en debat om, hvorvidt man kan og bør tvangsteste beboere i området. Den debat stempler løsgængeren Inger Støjberg nu ind i. Støjberg er tidligere udlændinge- og integrationsminister for Venstre, som hun meldte sig ud af i januar.

»Jeg ser simpelthen ikke anden udvej end at indføre tvangstestning i ghettoområder med højt smittetryk, og så må de tvangsisoleres, hvis de ikke selv kan finde ud af tingene,« skriver Inger Støjberg i et opslag på Facebook.

Hun mener, at det blot er endnu et tilfælde, hvor ikkevestlige udlændinge og efterkommere ikke kan finde ud af at indordne sig, og at de på den måde ender med at »ødelægge det for alle vi andre«.

Jeg er simpelthen så irriteret og træt af, at det igen igen er nogle ikke-vestlige udlændinge og efterkommere, der... Publicado por Inger Støjberg em Quinta-feira, 4 de março de 2021

»Der er en helt vanvittig overrepræsentation blandt de ikkevestlige udlændinge og deres efterkommere. Hele 23 procent af alle smittede i år tilhører den gruppe,« skriver hun.

Det står i kontrast til holdningen i det parti, som Inger Støjberg forlod i januar. Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen har nemlig afvist, at tvang kan være en løsning på smitteudfordringen i Vollsmose og andre udsatte boligområder.

Jakob Ellemann-Jensen har dog foreslået at sænke forsamlingsforbuddet fra fem til to personer i Vollsmose. Det forslag bakker både Dansk Folkeparti og De Konservative op om, mens regeringen forholder sig afventende.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har endnu ikke meldt klokkeklart ud, hvad angår muligheden for at tvangsteste beboere i ghettoområder eller andre steder, hvor smittesituationen pludselig måtte udvikle sig den forkerte vej.

Under en spørgetime i Folketingssalen sagde Mette Frederiksen dog for nylig, at hun »meget gerne« ville være med til at sikre, at alle blev testet i et område – også selvom de ikke frivilligt ville lade sig teste.