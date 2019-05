Indhentet af fortiden: Nye Borgerlige-kandidat trækker sig fra valg

Nye Borgerlige er med få uger til valget blevet en kandidat fattigere.

Søndag aften accepterede hovedbestyrelsen i partiet, at Martin Pateau, en kandidat på Fyn, trak sit folketingskandidatur.

I en intern mail, som partiet har sendt ud til folketingskandidater og lokalformænd, oplyses det, at »Martin Paetau har valgt at trække sig som folketingskandidat af personlige årsager«.

Martin Pateau oplyser til Berlingske, at »personlige årsager« dækker over en 10 år gammel sag om forsøg på røveri.

»En bekendt har lagt op på Facebook, at jeg blev dømt for forsøg på røveri, da jeg var 17 år gammel,« siger han, da Berlingske træffer ham og bekræfter, at det er korrekt, at han har modtaget en dom for det.

»Jeg vil ikke have, at det prædikat skal sættes på partiet, så det er en beslutning om, at mine egne ambitioner må vige det for. Og det har partiet accepteret,« siger han.

Martin Pateau, en 27-årig mand bosat i Odense, blev præsenteret i efteråret som et partiets kandidater til det forestående folketingsvalg. Han er uddannet kok, og det fremgår af partiets omtale af ham, at navnlig udlændingepolitikken optog Martin Pateau. Han har tidligere været medlem af Dansk Folkepartis Ungdom.

Partiet uvidende om dom

Ifølge Martin Pateau foregik røveriforsøget ved, at han sammen med andre gik ind i et hus og bad beboerne om at udlevere penge. Da beboerne nægtede, tog de flugten.

»Jeg fik tre måneders fængsel. En måned i fængsel og to derhjemme med fodlænke. Det var ikke hardcore kriminalitet,« siger Martin Pateau.

Ifølge Martin Pateau var Nye Borgerlige ikke vidende om, at han var tidligere straffet, da han blev kandidat.

»Det er ikke noget, jeg har sagt til dem. Jeg har forsøgt at lægge afstand til det. Jeg angrer og fortryder det selvfølgelig, men jeg føler også, jeg har fået en indsigt i retssystemet, jeg kunne have brugt,« siger Martin Pateau.

»Set i bakspejlet skulle jeg have sagt det til partiet,« tilføjer han.

Samme opfattelse synes partiet at have. Næstformand Peter Seier Christensen bekræfter, at Martin Pateau har trukket sit kandidatur, og at partiet ikke var blevet informeret om, at kandidaten var tidligere straffet.

»Der dukkede en sag op, som vi ikke har informeret om, og så talte vi med ham. Vi blev enige om, at det rigtige var, at han trak sig,« siger Peter Seier Christensen.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi har tre andre kandidater på Fyn, og de knokler selvfølgelig på.«

I Berlingskes vægtede snit ligger Nye Borgerlige til at komme ind i folketinget med fem mandater.