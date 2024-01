Politik Abonnement

Ikke alle tror på Pernille Vermunds forklaring. Men ifølge tidligere toprådgiver giver hendes beslutning god mening: »Og det er til den blå sides fordel«

Pernille Vermund nedlægger Nye Borgerlige for at genrejse det borgerlige Danmark. Det store spørgsmål er, om det kommer til at virke – og ikke mindst, hvor partiformandens fremtid ligger. Allerede nu er spekulationerne mange.