I et stort anlagt interview præsenterede Venstre et nyt forslag. Det dumpes af økonomer – og Venstre vil ikke tale om det

Venstre vil revurdere førtidspensionen for folk med ikkevestlig herkomst, hvilket blandt andet skal øge arbejdsudbuddet. Men det vil have tæt på ingen effekt, lyder vurderingen fra to tænketanke.