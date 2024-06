Politik Abonnement

I en skov ved Holstebro gør de klar til kamp – men der lang vej til, at Hærens knytnæve slår med fuld styrke

Hærens 1. Brigade er helt afgørende i den historisk store oprustning af Forsvaret. Men den mangler en fjerdedel af mandskabet, er slet ikke i mål på forsyningssiden, og kan kun med hiv og sving holde sine kampkøretøjer kørende. Berlingske tog til Holstebro for at tage temperaturen på kampen for at gøre Hærens knytnæve i stand til at slå hårdt.