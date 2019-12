Hun flygtede ind på et toilet, men de fandt hende og begyndte at dirke låsen op – i dag har Venstre-politiker tilgivet sine mobbere

Fortalt til Thomas Søgaard Rohde

»Jeg blev mobbet. Det begyndte så småt i børnehaveklassen, hvor de for eksempel sang »Under den hvide bro«, og så var det altid mig og en eller anden dreng, det handlede om. Til at begynde med var det bare den milde form, hvor de udstillede mig og lavede grin med mig, men efterhånden blev det mere og mere fysisk, så det var hele klassen, der slog på mig, eller jeg blev slået på med en stol.«

»Jeg husker, at jeg var så bange for frikvartererne. Til at begynde med prøvede jeg at løbe op til de store elevers område, for der turde de små ikke komme. Det turde jeg, for jeg ville hellere være der end at være nede ved de små og blive mobbet. Men så sagde lærerne, at der måtte jeg ikke være.«

»I stedet løb jeg i frikvarteret ud på toilettet, hvor der var fire båse. Jeg løb ind på det første toilet, skyndte mig at låse det, kravlede over til det næste toilet, låste det, og sådan fortsatte jeg hele rækken ned. Så satte jeg mig oppe på cisternen på det sidste toilet, så man ikke kunne se mine fødder udefra.«

»Pigerne kom ud på toilettet og prøvede at finde ud af, hvor jeg var. De kaldte mig for alle mulige ting og forsøgte at finde ud af, hvilket toilet jeg var på, for nu var alle toiletterne jo låst. Da de fandt ud af det, begyndte de at dirke låsen op. Når de næsten havde dirket den op, kravlede jeg ind i båsen ved siden af. Og så prøvede de at dirke den op, samtidig med at der var en, der forsøgte at kravle henover. Når jeg var lige ved at blive fanget, kravlede jeg over til det næste toilet, og sådan fortsatte det. Og så håbede jeg bare på, at frikvarteret snart var ovre. Jeg følte mig jagtet.«

»De jagtede mig ikke mere. De kastede ikke ting på mig«

»Der var en hel måned i 1. klasse, hvor jeg ikke turde gå i skole, fordi jeg var bange. For mig var det forbundet med stor angst at gå i skole. Jeg syntes, det var frygteligt. Når man er en lille pige på syv-otte år, tror man, at det er én selv, der er noget galt med. Der må være en årsag til, at de mobber én. Hvorfor er det lige mig, de har valgt? Hvorfor er det ikke nogen af de andre?«

»I 3. klasse skiftede hende, der førte an i mobningen, til en skole i København og var væk i tre måneder. Hun kom tilbage til skolen i Stenlille, fordi hun var blevet mobbet i København. Hun svor, at hun aldrig ville mobbe igen, og det holdt sådan nogenlunde. Det blev aldrig på samme måde slemt igen. Men de syntes, det var sjovt at fortælle om, at de engang havde rullet mig ned ad en bakke inde i skoven og smidt mig ned i en å. Det havde jeg selv fortrængt.«

»Det var de første år, der var de værste. Derfra levede de med mig. De jagtede mig ikke mere. De kastede ikke ting på mig. De kaldte ikke mine madpakker alt muligt ulækkert. Jeg begyndte at kunne være der, og efterhånden arbejdede jeg mig ind og blev mere og mere accepteret, og jeg blev faktisk veninder med en af dem, som var med til at mobbe mig. Det var en måde for mig at komme ind i varmen på, men hun tog også en chance ved at blive venner med en, der havde været udstødt. Det var stadig ikke særligt behageligt at gå i klasse med dem, som havde mobbet mig, og når man lever i et lille lokalsamfund, ved alle i byen det.«

»Mine forældre overvejede, om de skulle flytte mig, men jeg tror aldrig, de indså, hvor slem mobningen var. Jeg havde ikke lyst til at sige noget om det, når jeg kom hjem. Jeg ville bare væk fra det hele. Efter 7. klasse skiftede jeg fra den lokale folkeskole til en privatskole. Det var på grund af mobningen, at jeg skiftede til den anden skole.«

Har konfronteret sine mobbere

»Jeg tror, man skal igennem en proces som menneske, når man oplever noget som det her. Til at begynde med vil man være vred over de ting, man har oplevet, og det er helt menneskeligt at føle vrede og frustration. Jeg bebrejdede også mig selv, så man skal også igennem en proces med sig selv. Jeg gik jo rundt og tænkte: 'Gør jeg noget, der er provokerende? Hvad er det, der er skyld i det her?'«

»Jeg har efterfølgende spurgt flere af dem, som mobbede mig, hvorfor de gjorde det, og der er ikke én, der har kunnet svare på det. De anede det ikke. Det er meget svært at lave en proces, men jeg tror, det er vigtigt, at man får det bearbejdet og finder tilgivelsen, for ved at finde tilgivelse bærer man ikke rundt på naget hele tiden. Så giver man slip på det. Det gør ikke, at man skal glemme ting. Man skal blive klogere af de ting, man oplever, det skal man altid, men man skal også tilgive.«

»Det med tilgivelsen kommer gradvist, og jeg opdagede egentlig bare, at nu havde jeg tilgivet. Det var ikke fra den ene dag til den anden. Den beslutning er svær at træffe, man skal arbejde sig hen mod at tilgive. Det er en proces, hvor det kommer løbende.«

»Dengang overvejede jeg at løbe hjemmefra, og jeg overvejede at begå selvmord, fordi jeg bare var så ulykkelig. Det er jo ikke det, de prøver at opnå med det. De prøver bare at positionere sig selv. De har fokus på sig selv og deres eget liv, og vi som mennesker er jo egoister og tænker først og fremmest på vores egen overlevelse. Jeg tror ikke, de er onde mennesker. Jeg tror bare, de var del af en meget uheldig kultur. En del af dem, der mobbede mig, følte, at de var nødt til at gøre det, fordi de ellers var bange for, at de selv blev udstillet. Det er den flokmentalitet, der er.«

Fandt trøsten hos Gud

»Det er blandt andet på grund af mobningen, at jeg blev troende. Når man er så ulykkelig, som jeg var dengang, har man brug for nogen at tale om det med. Så jeg bad til Gud og fortalte ham om alt det, jeg var ked af, og hvad det var for nogle frustrationer, jeg havde, og hvad der bekymrede mig. Der fandt jeg trøst.«

»Jeg er ikke ud af et religiøst hjem. For mig handler det om den hjælp, jeg kan søge, som gør mig stærkere. Det er også derigennem, at jeg har bearbejdet mobningen. Det er ved at kunne betro mig til Gud, for jeg havde ikke andre at betro mig til. Det er svært at betro sig til sine forældre eller andre levende væsener om noget, som man i virkeligheden er lidt flov over. Man siger jo også, at man beder Gud om at tilgive éns egne synder, mens man tilgiver andre deres synder. Det, synes jeg, er en meget god ledetråd at have. Det er sundt for os at tilgive, for hvis du tilgiver andre, skal du ikke selv bære rundt på den vrede i dig selv, for vreden kan ødelægge dig som menneske. Det at tilgive er en utroligt smuk ting.«

»Jeg skal ikke gøre mig til herre over, om folk skal tilgive eller ej, men for mig selv har det været en enorm lettelse at tilgive. Jeg tror, det kan hjælpe folk rigtig meget. Det betyder ikke, man skal glemme, hvad der er foregået, eller at man skal ønske den person alverdens held og lykke, men forhåbentligt kan man give lidt slip på noget af vreden og frustrationen. Det koster noget at tilgive, men det lønner sig også.«

»Jeg er stadig ked af det. Det var min barndom«

»Da jeg valgte at gå ind i politik, gjorde jeg det, fordi jeg syntes, det var spændende. Og jeg har ikke tænkt mig at lade mig kue af, at jeg engang er blevet mobbet, eller at tonen herinde kan være hård.«

»Jeg er meget stolt over, at jeg har fået tilliden fra danskerne så mange gange, som jeg har. For mig personligt viser det, at jeg ikke er tabt bag en vogn, selv om jeg blev mobbet. Jeg kan godt klare mig her i livet, og jeg er utroligt stolt over, at det har kunnet lade sig gøre. Men jeg er jo heller ikke kun mobning.«

»Jeg tror, vi alle sammen bygger på de erfaringer, vi gør os gennem livet. Vi er resultatet af mange ting, vores erfaringer, hvordan vi er vokset op, vores familie, og hvor meget styrke vi er født med. Det er forskelligt, hvordan vi er som mennesker. Nogle bliver mere stålsatte af modgang, mens andre bliver mere frustrerede. Mobningen er noget af min historie, og det er stadig en sorg for mig, at jeg blev mobbet. Jeg er stadig ked af det. Det var min barndom. Den tid får jeg aldrig igen. Jeg får aldrig en sorgfri barndom.«

