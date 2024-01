Politik Abonnement

Hun er skuffet over ministers tøvende svar om kvinder i trøjen. Nu præsenterer hun køreplan for ligestillet værnepligt

Imens forsvarsministeren har uld i mund om, hvorvidt han vil være med til at indføre ligestillet værnepligt, er foreningen for kvindelige veteraner ikke i tvivl. Og den har også et helt konkret oplæg til, hvordan kvindelig værnepligt kan gennemføres.