Hun blev nævnt i omstridt rapport og kontaktet af PET: »Det er fuldstændig sindssygt«

Den tyrkiske tænketank SETA udgav i juni en rapport om islamofobi i Danmark og en række andre europæiske lande. I rapporten nævnes også flere danske folketingsmedlemmer, der også kaldes islamofobiske, heriblandt Ida Auken fra Radikale Venstre.

Som Berlingske mandag har beskrevet, så fremgår det i rapporten, at Danmark som land »ikke undlader« at rette lovgivning direkte imod muslimer. Og burkaforbuddet og kravet om håndtryk ved erhvervelsen af et dansk statsborgerskab bliver brugt som eksempel på islamofobi i Danmark.

SETA er på papiret en uafhængig tænketank, men tænketanken har tætte forbindelser til den tyrkiske præsident Recep Erdogans AKP-regering. Islamofobirapporten er en del af et større projekt imod islamofobi, som SETA står bag.

En anden dansk politiker, Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, er også nævnt ved navn i rapporten. Det anede hun intet om, før PET ringede hende op.

»Jeg blev kontaktet af PET, som gjorde mig opmærksom på, at jeg stod nævnt i den her rapport igen. Jeg havde godt læst jeres artikel om det, men jeg var ikke opmærksom på, at jeg stod i den igen,« siger Mette Thiesen til Berlingske.

Det er ikke første gang, at Mette Thiesen er i kontakt med PET, det har hun tidligere været, da hun efter eget udsagn har modtaget en hel del trusler, heriblandt dødstrusler.

»PET er opmærksomme på mig, så jeg har god kontakt til dem. Når jeg anmelder truslerne, skal PET informeres, så de kan se, hvordan trusselsbilledet ser ud.«

Mette Thiesen er godt klar over, hvorfor netop hun bliver nævnt ved navn i rapporten.

»Kritikken fra Erdogans tænketank skyldes mit opslag om statsborgerskab, hvor det er faldet dem voldsomt for brystet, at vi i Nye Borgerlige ikke vil give statsborgerskab til folk, som kommer fra muslimske lande, og som vi ved er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Det er vores politik, og den står vi fuldstændig ved. Når vi bliver nævnt i sådan en rapport, overbeviser det bare mig om, at vi kæmper den rigtige kamp, og der er ikke nogen, der kan true mig til tavshed.«

Jeg er blevet kontaktet af PET, der informerede om, at jeg er nævnt i en rapport fra Erdogans tænketank, som er fortørnet over, at jeg ikke vil give dansk pas til folk fra lande baseret på muslimske værdier. Jeg står fast. Det vigtigste er at passe på Danmark og danskerne. #dkpol — Mette Thiesen (@ThiesenMette) August 3, 2020

Ifølge Mette Thiesen kan det få konsekvenser, at hun nævnes ved navn i rapporten, og hun fortæller, at PET vurderer, at det kan opildne til nye trusler.

»Det kan det sagtens gøre. Jeg fik at vide, at det måske kunne opildne nogle, og at nogen sender noget afsted til mig. Derfor er de mere opmærksomme end normalt,« siger hun.

Det kommer ikke som en overraskelse, at hun er nævnt i rapporten igen, det var hun også sidst den udkom.

»I det hele taget er rapporten fuldstændig vanvittig, for det er en rapport, som har tråde til Erdogan i Tyrkiet. Det er vanvittigt, at de forsøger at blande sig i dansk politik. Det er fuldstændig sindssygt. Men det kommer ikke bag på mig,« siger hun.

Står på mål for politikken

Rapporten handler om islamofobi, hvad tænker du om, at du bliver slået i hartkorn med islamofobi?

»Islam skal ingen indflydelse have i Danmark, og det står vi fuldstændig på mål for, og vi står også fuldstændig på mål for vores politik om indfødsret, som er nævnt i rapporten. Selvfølgelig skal indvandrere fra muslimske lande og deres efterkommere, der er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, ikke have dansk statsborgerskab. Islamofobi er i øvrigt et meget, meget mærkeligt ord. Hvad man vælger at kalde det, er jeg fuldstændig ligeglad med.«

Hvordan har du det med det ord?

»Islamofobi er jo et eller andet med, at man er bange og har en fobi over for noget. Jeg skal da være ærlig at sige, at jeg ikke ønsker, at islam skal have nogen indflydelse i Danmark. Hvis man vil tolke det som en fobi, synes jeg, at det lyder fuldstændig åndssvagt. Sandheden er den, at hvor islam får magt, ryger demokratiet, friheden og ligestillingen. Det, ønsker jeg ikke, skal ske i Danmark.«