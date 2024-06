Højredrejning ved valget kan ændre Europas klimapolitik

En mand går forbi en valgplakat af Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, forud for valget til EU-Parlamentet. I både Tyskland, Frankrig og flere andre EU-lande ser en voksende gruppe vælgerne ud til at fravælge midterpartierne til fordel for den mere klima- og migrationsskeptiske højrefløj (Arkivfoto). Fold sammen

Læs mere