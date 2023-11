Politik Abonnement

Han var en af de nærmeste rådgivere for Fogh og Løkke: Disse to karaktertræk manglede Ellemann

Jakob Ellemann-Jensens politiske fejl kostede ham formandsposten i Venstre, vurderer toprådgiver i partiet Steffen Hjaltelin. Der var særligt to karaktertræk, den tidligere Venstre-formand manglede for at kunne være blevet statsminister.