Han har set flere hundrede eksempler på jødehad i Danmark. Nu tager han sin sidste tørn

Flere hundreder jøder har kontaktet folketingspolitiker Frederik Vad (S) og fortæller om chikane og frygt som jøde i Danmark. Et fakkeloptog til støtte for danske jøder skal dog markere punktummet for hans deltagelse i debatten, der har medført ubehagelige konsekvenser for politikeren.