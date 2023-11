Politik Abonnement

Han har forsket i de seneste 50 års formandsskifter i partierne, og han har en nedslående melding til Venstre

Jakob Ellemann-Jensen trak sig som formand for Venstre, fordi hans person med egne ord skyggede for partiet. Men der er intet i forskningen, der tyder på, at det skulle hjælpe et parti at skifte formanden ud. Tværtimod.