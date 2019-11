Gallup: Liberal Alliance under spærregrænsen

Hvis der var folketingsvalg i morgen, er det ikke sikkert, at Liberal Alliance ville bevare sine taburetter på Christiansborg.

Det viser en undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Berlingske.

Ifølge undersøgelsen ville partiet med Alex Vanopslagh i spidsen få 1,8 procent af stemmerne ved et valg nu. Det er ikke nok til at blive valgt ind, da spærregrænsen går ved to procent. Det er første gang, at LA ligger under spærregrænsen i en Gallup-måling, men det er vigtigt at bemærke, at resultatet ikke er uden for den statistiske usikkerhed. Målingen er dermed ikke signifikant.

Ved folketingsvalget i juni havde Liberal Alliance et katastrofevalg, der slankede partiet fra 13 til fire mandater og kostede en række prominente LA-politikere deres folketingsmandat – også den daværende formand, Anders Samuelsen.

Som om den slankekur ikke var nok, er Liberal Alliance blevet reduceret yderligere fra fire til tre mandater efter Simon Emil Ammitzbøll-Billes exit 22. oktober.

Undersøgelsen er baseret på svar fra over 1.500 mennesker, der har besvaret spørgsmålet: »Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?« mellem 1. og 8. november, og undersøgelsen er altså lavet efter Simon Emil Ammitzbøll-Billes afgang.

Siden har Ammitzbøll-Bille sammen med forhenværende politisk ordfører for Liberal Alliance, Christina Egelund, stiftet partiet Fremad.

Nye Borgerlige fra fire til syv

Anderledes positivt ser det politiske index ud for det nyeste parti på Christiansborg, Nye Borgerlige.

Partiet, der har Pernille Vermund i spidsen, fik ved folketingsvalget 5. juni i år 2,4 procent af stemmerne, og det var nok til at komme ind med fire mandater i Folketinget.

Men blev der afholdt valg i morgen, ville Nye Borgerlige ifølge Kantar Gallup få 3,7 procent af stemmerne – svarende til hele syv mandater. Men også her skal det bemærkes, at det er inden for den statistiske usikkerhed.

Undersøgelser som denne her altid en statistisk usikkerhed, og i dette tilfælde er der en usikkerhed på plus/minus to procentpoint for de mindre partier. Derfor kan man ikke tale om en signifikant frem- og tilbagegang for hverken Liberal Alliance eller Nye Borgerlige, men snarere bruge undersøgelsen til at se tendensen blandt vælgerne.