For nylig kom Lars Løkke med en stor erkendelse – men han blev advaret om problemerne for år tilbage

Lars Løkke Rasmussen (M) erkendte forleden et medansvar for de nødlidende danske farvande, fordi han som statsminister sad for bordenden i 2016, da landmændene fik lov at hælde mere kvælstof på markerne. En gennemgang af en række dokumenter viser dog, at det på ingen måde burde overraske Løkke, at havene lider, lyder det nu.