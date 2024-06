Politik Abonnement

Folkemøde-debattør vil kræve penge tilbage, hvis hans debatter på Bornholm bliver afbrudt af demonstranter

Formanden for organisationen Dansk Regnbueråd, Jesper W. Rasmussen, vil kræve penge tilbage fra Folkemødet, hvis hans debatter på Bornholm bliver afbrudt af larmende demonstranter. Han er mildest talt forundret over, at Folkemødets direktion har foreslået at invitere højlydte demonstranter til dialog under arrangementerne på Bornholm.