Føtex er havnet i shitstorm over ny »vinterbolle« – men kritikerne har bare ét problem

Der findes få ord, der lyder mindre truende end bløddejsbolle. Sig det højt for dig selv: »Bløddejsbolle«. Nej, vel?

Men navngiver man bagværket »vinterbolle« og føjer det til sortimentet i en kendt dansk butikskæde kort før jul, ja, så har man pludselig opskriften på det, internettet også kan i disse år: Skabe såkaldte shitstorms.

Og det er lige præcis, hvad supermarkedskæmpen Føtex på det seneste er havnet i. Lanceringen af vinterbollen har således affødt et hav af vrede kommentarer på de sociale medier – for eksempel den, Facebook-brugeren Marianne i mandags var afsender på.

»Stop stop stop – Hvad sker der lige i gamle Danmark? Hos os hedder det stadig »negerboller« og »indianerhøvding«, og alt, der er konverteret til at hedde »vinter« i stedet for »jule«, vil blive boykottet hos os,« skrev hun.

Hvordan kom det dertil?

Vi vil begynde med begyndelsen, og det var 9. november på en internetblog, der holder nøje øje med alt, der lugter af politisk korrekthed.

»Free Speech Blog« er navnet på denne kant af internettet, og denne lørdag kunne man læse, at supermarkedskæden Føtex nu var hoppet med »på den islamofile bølge«.

»»Jul« er blevet et fyord hos de politisk korrekte erhvervsdrivende, der frygter muslimernes vrede,« som den anonyme skribent lod forstå under et billede af bagværket:

»Fremover hedder det ikke »julebolle«, men »vinterbolle« hos multikulturelle Føtex,« konkluderede skribenten.

»ER NOGEN BLEVET FULDSTÆNDIG SINDSSYGE«

Og det var der flere, der ikke brød sig om.

Dagen efter var billedet og historien gengivet én til én på bloggen Document.dk, der med egne ord stræber efter at være »et organ for det nye højre«.

På bloggen kan man også læse indlæg og indspark fra blandt andre den islamkritiske historiker og forfatter Lars Hedegaard samt provokunstneren Uwe Max Jensen, der stillede op til folketingsvalget 5. juni som kandidat for Stram Kurs i Nordjylland.

Føtex’ åbenbare brøde blev også gengivet på nyhedssiden 24Nyt, der i sin tid blev stiftet af Nye Borgerlige-politikeren Jeppe Juhl, og herfra blev den blandt andet delt på Facebook-siden »Dansk politik og verden omkring os«, som har nærved 40.000 følgere.

Under opslaget, hvor førnævnte Marianne var blandt bidragyderne, var de færreste i julestemning, og stribevis af brugere konstaterede, at det nu var slut med at lægge penge hos Føtex.

»Så er Føtex ude af mit liv. Jeg håber, de mister MANGE kunder på den måde, det kan de takke sig selv for,« skrev en bruger med navnet Iris.

Brugeren Henning spurgte tilsvarende, om folk nu også skulle til at gå til »vintergudstjeneste«.

»Det skal ikke hedde »Peters jul« men »Peters vinter«. »Glade vinter, dejlige vinter«. »Vinteren har englelyd og så videre«. ER NOGEN BLEVET FULDSTÆNDIG SINDSSYGE???????« fortsatte han.

En Pia, der afsluttede sit indlæg med en julemand-emoji, bedyrede, at hun »heldigvis« kunne havde »været i FUPTEX to gange i år«:

»Med dette knæfald var det så de sidste to gange. Mine penge lægger jeg så steder, hvor der stadig fejres jul.«

»Vi kan kategorisk afvise, at vi er ved at sløjfe julen«

Kritikken af Føtex ligner et ekko af den, som for nyligt ramte IKEA, der blev beskyldt for at ville sløjfe julen, fordi den svenske butikskæde kaldte en kollektion med blandt andet juledekorationer for »Vinterfest«.

På Facebook skrev Dansk Folkepartis næstformand, Peter Skaarup, for eksempel i et flittigt delt og kommenteret opslag:

»Mens langt de fleste danskere glæder sig til at fejre den traditionelle danske jul, så er Ikea gået i gang med at pynte op til »vinterfest«. Jeg holder meget af Sverige og svenskerne, men den politiske korrekthed, der udgår fra vores naboland, begynder at blive lidt anstrengende.«

Hos Ikea forsikrede Christian Mouroux Pedersen, presserådgiver i den danske del af IKEA, at der ikke var noget om snakken:

»Vi kan kategorisk afvise, at vi er ved at sløjfe julen,« forklarede han:

»Vi afholder julebuffet i vores varehuse, og vi pynter op til jul. Julen er ikke på retur i IKEA. For vi skal være relevante for de mennesker, vi gerne vil servicere. Når julen er vigtig for danskerne, så ville vi ikke være relevante, hvis ikke vi bekymrede os om julen. Vi bliver brugt som afsæt for en debat, fordi vi kalder en sæsonkollektion for »Vinterfest«.«

Flæskesteg og Taffel Akvavit

Griber man fat i Føtex’ seneste katalog, er det da også svært at kategorisere butikkerne som deciderede julefornægtere. Under Føtex’ eget logo kan man læse sloganet »Vi giver dig julen med hjem«, og blandt de fremhævede forsidetilbud i denne uge er der både dansk flæskesteg og en flaske Taffel Akvavit. Et af »Ugens Prishug« er i øvrigt æbleskiver.

Og det er ganske vist.

Derfor er kritikken af vinterbollen kommet bag på Kasper Reggelsen, der er pressechef for Salling Group – koncernen bag Føtex-kæden.

»Vi undrer os faktisk en del over, at teorien kan fange an. For hvis man besøger en Føtex, bugner vores hylder allerede af juleknas og julehygge, vi kører julereklamer på TV, og Føtex’ slogan lige nu er, at »Vi giver dig julen med hjem«,« siger Kasper Reggelsen.

Han har i den seneste uge forsøgt at lægge låg på balladen om vinterbollerne. Blandt andet med en Facebook-video, der viser, at man både kan købe en jule- og en vinterbolle i Føtex, og hvori forskellen på de to typer bagværk tager sig ud.

»Vores gode, gamle julebolle med +10 år på bagen er lidt misundelig over al opmærksomheden, som vores nye vinterbolle har fået. De smager godt begge to – men de er dog ikke ens,« skriver Føtex på sin Facebook-side.

Selv kalder Kasper Reggelsen det for »påfaldende og lidt ærgerligt, at en på alle måder falsk historie kan sprede sig så hurtigt og uden, at mange gør sig den ulejlighed at faktatjekke påstandene«.

»Vi har ganske enkelt udvidet vores sortiment af bagværk, så nu har vi også en bolle, der hedder vinterbollen – side om side med vores julebolle. Og tanken er, at den skal sælges her i november, i december og i januar – deraf navnet,« forklarer han.

Kasper Reggelsen afviser, at Føtex har gjort vinterbollen til en del af bolleporteføljen for at tage hensyn til kunder, som ikke fejrer jul.

»Hvis det reelt var tilfældet, skulle vi hjertens gerne erkende det,« siger han og fortsætter:

»Der er dog alene tale en god bløddejsbolle, der kan supplere vores eksisterende sortiment og tjene som en fin overgang frem til februar, hvor vi indleder salget af vores fastelavnsboller, som vores vinterbolle tager sit afsæt i.«

Berlingske har uden held forsøgt at få en kommentar fra Free Speech Blog og Document.dk. Facebook-siden »Dansk politik og verden omkring os« har ikke ønsket at kommentere.