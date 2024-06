Første gang Venstre og De Radikale er i valgforbund til EU-valg

Venstre og De Radikale er i valgforbund sammen, men partierne er langt fra enige. Asger Christensen (V) har kaldt en CO2-afgift for en "tudehamrende tosset" idé. Men Sigrid Friis (R) har foreslået at skære EU's landbrugsstøtte med 200 milliarder kroner til gavn for klimaet. (Arkivfoto). Fold sammen

