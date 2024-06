Politik Abonnement

Fem tegn på, at Mette Frederiksen bliver på sin post – og et enkelt imod

Analyse: Med få uger til de europæiske topposter bliver besat, er stadig flere begyndt at tro på, at Mette Frederiksen bliver på sin post i Statsministeriet. Her er fem ting, der peger i den retning, og en enkelt, der taler imod.