Falske løbesedler med prominent folketingspolitiker delt rundt i Nordsjælland: »Jeg håber, personerne bag ryger i spjældet«

Mandag formiddag tikkede en besked ind i folketingsmedlem Lars Boje Mathiesens indbakke. Afsenderen var en ganske almindelig borger fra Hillerød, som undrede sig over en løbeseddel, der var blevet lagt i hans postkasse samme morgen.

Flyeren ligner en kampagne fra Nye Borgerlige, og midt på papiret er et stort billede af Lars Boje Mathiesen. »Sundheds- og Frihedsordfører,« står der.

Budskabet er ganske klart: Restriktionerne mod covid-19 er lavet for at have »kontrol med befolkningen«, regeringen lyver, og danskerne bør »kæmpe for friheden«.

På det sociale medie Reddit har en anonym bruger også delt flyeren med teksten »Nye Borgerlige på spil i Nordsjælland«. Under opslaget diskuteres det, hvem der egentlig står bag.

Lars Boje Mathiesen var »chokeret«, da han så flyeren, som ifølge ham er et klokkeklart lovbrud på flere områder.

»Jeg kunne med det samme se, at det er dokumentfalsk, identitetstyveri og selvfølgelig dybt alvorligt. Jeg håber, at personerne bag ryger i spjældet,« siger Nye Borgerlige-profilen, der under coronakrisen har markeret sig som et yderst regeringskritisk medlem af Folketingets Epidemiudvalg.

Den ene af to sider, der blev delt ud i postkasser i Hillerød. Fold sammen Læs mere Læs mere

Løbesedlen er meldt til Nordsjællands Politi, som bekræfter, at de er i gang med at efterforske sagen.

Lars Boje Mathiesen bekymrer sig for omfanget, da han ikke ved, præcist hvor og hvor mange løbesedler der er delt ud. Han har heller ikke nogen mistanke om, hvem der står bag.

»Jeg ved ikke, om det er lavet af nogle, der vil Nye Borgerlige det ondt, eller om det bare er en sølle stakkel. Men det kan jo være dybt skadeligt for Nye Borgerlige som parti, hvis der er delt tusindvis ud, og folk så tror, at jeg går ind for de ting her. Det er så langt ude,« siger folketingsmedlemmet.

Oplevelsen har været mere ubehagelig, end noget Lars Boje Mathiesen tidligere har prøvet i sin politiske karriere.

»Det er dybt krænkende. Jeg har hård hud, fordi jeg ofte stikker næsen frem og derfor får nogle tæsk. Det har jeg intet problem med overhovedet,« siger han.

»Men først når man prøver det, ved man, hvor ubehageligt det er, når nogen misbruger ens identitet til at sprede budskaber, som man slet ikke står inde for,« konstaterer Lars Boje Mathiesen.

Den anden side af løbesedlen. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Ulækre kollaboratører«

I bunden af den omdelte flyer er der oplistet en række personer og grupper på Facebook, som man kan følge, hvis man vil »deltage i kampen for vores børn«.

Her er blandt andre nævnt protestgruppen Men in Black og måske mest bemærkelsesværdigt partiet JFK21 og dets stifter, Mads Palsvig, som i 2018 blev portrætteret i Information. Her fremgår det, at partiet vil »afsløre ringen af pædofile magthavere«, ligesom Mads Palsvig hævder, at »verden skulle være ledet af sataniske loger«.

JFK21 blev i august 2020 politianmeldt af Sundhedsstyrelsen for at sprede flyers med styrelsens logo og misvisende information om mundbind ud til københavnske gymnasieelever. Mads Palsvig benægter dog, at partiet har noget at gøre med den løbeseddel, som Lars Boje Mathiesen har meldt til politiet.

I en e-mail til Berlingske skriver han:

»Vi kunne aldrig drømme om at anbefale Nye Borgerlige, de er lige så skyldige, som alle andre partier i Folketinget for denne forbrydelse imod menneskeheden som nedlukningen og den indirekte tvangsvaccinering med eksperimentel DNA-ændrende medicinering er.«

Mads Palsvig advarer samtidig Berlingskes journalist mod »det kommende retsopgør«, hvor »journalister, regeringen, Folketinget, statsadministrationen, fagforeninger, uddannelsesledere med flere« skal holdes ansvarlige for at være »gået sammen om at bondefange befolkningen til at acceptere dette dybt dystopiske menneskefjendske diktatur«.

Slutteligt kalder han i sin e-mail Berlingske for »ulækre kollaboratører«.

Berlingske har også kontaktet Men in Black og spurgt, om de kender til flyeren eller har noget med den at gøre. De er foreløbig ikke vendt tilbage på henvendelsen.