Et interview midt i følsom sag for Venstre skaber ny intern opstandelse – og anklager om »et angreb på Jakobs linje«

Få døgn før Venstres folketingsmedlemmer torsdag ventes at skulle diskutere sig frem til en holdning i forhold til en mulig rigsretssag mod Inger Støjberg, er det store oppositionsparti kastet ud i endnu en intern fejde.

Det er således faldet en række folketingsmedlemmer for brystet, at deres partikollega Jan E. Jørgensen har valgt at genudgive sin opsigtsvækkende debatbog »En ægte liberal«, hvori han i efteråret 2018 udlagde sine egne betragtninger om alt fra Venstres udlændingepolitik til kampen mellem liberalisme og nationalkonservatisme. Og at han i forbindelse med udgivelsen af bogens andenudgave i et interview med Berlingske advarer Venstre mod at »overhale Socialdemokratiet højre om« i udlændingepolitikken.

Samtidig slår Jan E. Jørgensen fast, at »jeg var glad, da Marcus meldte sig ud« af Venstre med henvisning til partiets tidligere, profilerede udlændingeordfører Marcus Knuth, som forlod Venstre til fordel for Det Konservative Folkeparti i november forrige år.

En række folketingsmedlemmer, Berlingske har talt med, undrer sig over timingen for bogudgivelsen og interviewet, ligesom flere kalder det for »dybt tåbeligt« og »et angreb« på såvel partiformand Jakob Ellemann-Jensen som Inger Støjberg, der »i forvejen ligger ned«.

I årevis har netop udlændingepolitikken skabt gnidninger i Venstre, og senest har oppositionens største parti måttet slås med en intern splid så voldsom, at Inger Støjberg måtte trække sig som næstformand, mens partiets tidligere statsminister og mangeårige formand, Lars Løkke Rasmussen, valgte helt at melde sig ud af partiet.

På det tumultariske bagtæppe følte gruppeformand Karsten Lauritzen sig i sidste uge kaldet til at give et interview til Avisen Danmark om situationen i Venstre. Her erkendte Lauritzen de aktuelle udfordringer for partiet, hvor man – ifølge gruppeformanden – har forsømt at udvikle politikken, og hvor stemningen i folketingsgruppen er »dårlig«, ligesom han opfordrede til »tålmodighed«, da Jakob Ellemann-Jensen som formand har overtaget et politisk håndværkertilbud.

Samtidig er Venstre i disse dage ved at finde frem til partiets holdning i forhold til en mulig rigsretssag mod Inger Støjberg. Ifølge Berlingskes oplysninger overvejer op mod ti af folketingsgruppens medlemmer at stemme imod en rigsretssag, hvis de stilles frit, selvom partiledelsen måtte komme frem til at støtte en sag ved Rigsretten.

Anklager om »et angreb« på formanden

Midt i den følsomme sag erklærer flere gruppemedlemmer sig fortørnede over, at Jan E. Jørgensen offentligt fortæller, at han var »glad« for udmeldelsen fra Marcus Knuth, der som udlændingeordfører kørte tæt parløb med netop Inger Støjberg som minister.

Samtidig ser flere folketingsmedlemmer deres profilerede partikollegas ytringer om Venstres udlændingepolitiske kurs som »et angreb« på Jakob Ellemann-Jensen. I en turbulent tid bør den slags diskussioner tages internt, lyder kritikken, og »det er ikke Jan, der udlægger vores udlændingepolitiske linje«, som et gruppemedlem udtrykker det.

Jakob Ellemann-Jensen har slået fast, at det ikke først og fremmest var politisk uenighed men manglende loyalitet, der var årsagen til bruddet med Støjberg som næstformand, og Ellemann har over for folketingsgruppen ifølge Berlingskes oplysninger i flere oplæg slået fast, at en stram udlændingepolitik skal være ét af tre bærende ben i Venstre politik.

Dermed har partiformanden ifølge en centralt placeret kilde i Venstres folketingsgruppe »flere gange sagt det stik modsatte af, hvad Jan siger, så det er et angreb på Jakobs linje«.

I andenudgaven af bogen »En ægte liberal«, der er indtalt som lydbog, taler Jan E. Jørgensen for, at udlændingedebatten ikke længere er et område, hvor Venstre kan slå Socialdemokratiet.

Over for Berlingske peger han, på, at statsminister Mette Frederiksen (S) & co. er kommet med »nogle ret kontroversielle meldinger«, som Venstre ikke bør kunne se sig i.

»Og hvis vi tror, at vi stadigvæk kan råbe højere end socialdemokraterne, vil vi komme til at råbe så højt, at det kommer til at skære i ørerne og også vil betyde, at vi skal gå på kompromis med frihedsrettigheder, ligebehandling og andre liberale dyder,« siger Jan E. Jørgensen i interviewet.

Ligesom Venstres udfordringer er så tydelige, at selv en blind med Ellemanns egne ord kan føle dem med sin stok, »kan selv en blind også se, at det her ikke er godt«, lyder det fra et Venstre-medlem:

»Ingen i Venstre har brug for, at man kører ind i Jakob med fuld fart.«

En kærlighedserklæring

Jan E. Jørgensen understreger, at timingen for bogudgivelsen er tilfældig og afviser kategorisk at have intentioner om at gå op imod Jakob Ellemann-Jensens politiske linje.

Han har med egne ord »skrevet en bog, som er en kærlighedserklæring til liberalismen og til mit parti, Venstre, som jeg har været medlem af siden 1983«.

I interviewet med Berlingske peger Jan E. Jørgensen desuden på, at Marcus Knuth i kølvandet på et tildækningsforbud, der forbød burka og niqab i det offentlige rum, klagede over en politibetjent for at have krammet en niqabklædt demonstrant.

»Marcus Knuth meldte sig ind i Venstre og fandt ud af, at han var konservativ, og det skulle han måske have fundet ud af noget før,« siger Jan E. Jørgensen nu og påpeger, at han som indfødsretsordfører havde »et tæt samarbejde« med Inger Støjberg.

»Jeg har bakket op og er enig i, at vi skal have en stram og konsekvent udlændingepolitik, men det er ikke det samme, som at man skal melde politibetjente til klagenævnet, fordi de har givet et trøstende kram til en kvinde, der er ked af det, eller anmelde en sigøjnerlejr til politiet eller nogle af de andre heftige ting, som Marcus gjorde, mens han var medlem af Venstre,« siger han.

Hvad vil du sige til dem, der mener, det ikke er din opgave at udlægge Venstres udlændingepolitiske linje?

»Jeg er medlem af Folketinget og udtaler mig om det, jeg har lyst til. Det synes jeg, alle skal gøre. Hvis nogen har et problem med noget, jeg har skrevet eller sagt, ved de, hvor mit kontor ligger. Så synes jeg, de skal komme ned og få en kop kaffe. Det synes jeg, vi skal være bedre til i Venstre i stedet for at tale anonymt om hinanden med journalister.«

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, »er altid trist«, når et folketingsmedlem forlader Venstre, og om Jan E. Jørgensens interview udtaler hun i en skriftlig kommentar:

»Det står for Jans egen regning. Venstres udlændingepolitik ligger fast, og den er stram og konsekvent. Det er os og de blå partier, som har sikret, at der kom styr på tilstrømningen i Danmark, og flere blev selvforsørgende, og det kæmper vi fortsat for.«