Et gyldent Rolex-ur fra oliesheik gav Troels Lund Poulsen problemer. Men han har en plan for, hvordan han skaffer det tilbage

Venstre-formand og forsvarsminister Troels Lund Poulsen måtte i 2011 aflevere to ure til Skatteministeriet, efter at han kom under heftig beskydning. Urene var nemlig modtaget som gave på en rundrejse i Mellemøsten som minister.