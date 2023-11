Politik Abonnement

Et giftigt formandsopgør kostede ham hans politiske liv. Nu vil Nye Borgerlige genoplive ham: »Jeg var færdig i dansk politik«

Martin Henriksen troede selv, at han var færdig i dansk politik efter, at han tabte et voldsomt kampvalg om formandsposten i DF. Nu står han som spidskandidat for Nye Borgerlige, og han afviser, at den interne uro følger med ham.