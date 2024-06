Politik Abonnement

Er du stadig i tvivl om, hvor krydset skal sættes? Her er fem ting, der er værd at vide

Mens den umiddelbare og håndgribelige betydning af et folketingsvalg er åbenlys, kan det være sværere at gennemskue, hvad vi reelt stemmer om, når vi i dag skal sammensætte Europa-Parlamentet. Her er vores guide til at forstå valget, inden du sætter dit kryds.