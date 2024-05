Politik Abonnement

Er der en sjæl i Europa? Efter syv timer sagde en fransk professor det, alle tænkte

Europa kan dø, sagde den franske præsident. Mens truslerne mod et Europa, der ikke længere er verdens centrum, hober sig op, er Bruxelles ved at kvæles i ord, planer, ideer og frygt for højrebølgen. Berlingske er taget til Europas hovedstad for at finde sjælen i det, vi skal stemme om den 9. juni.